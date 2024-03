“Raffaella! Omaggio alla Carrà”: nuovo spettacolo musicale

In scena i più grandi successi della Regina del Pop con protagonista la performer Beatrice Baldaccini



Un progetto completamente inedito, prodotto dal Teatro Verdi di Montecatini. Un omaggio doveroso. Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi di una icona Pop come Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile. Un tributo a colei che è stata un riferimento per molte generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia.

Sul palco con i protagonisti di questo spettacolo tra musica e parole, una band di 5 elementi suonerà rigorosamente dal vivo e 6 performer, attraverso recitazione e canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana. Tutto questo ruoterà intorno alla “nostra“ Raffaella, interpretata da una delle protagoniste femminili del musical italiano: Beatrice Baldaccini.

Beatrice vanta numerose esperienze di successo come il ruolo da protagonista in Cercasi Cenerentola, la fata Turchina in Pinocchio, Sandy in Grease, Grace Metal Lamb in Fame-Saranno famosi (2019) e Stella in Balliamo sul mondo (2020)



La direzione artistica è di Claudia Campolongo attrice e musicista. Ha iniziato la sua carriera al cinema e in teatro al fianco di Paolo Ruffini che è stato suo marito. Diplomata in pianoforte, approda al mondo dello spettacolo in veste di cantante e attrice di musical e varietà. Fondatrice di Voci Sole, band vocale con un vasto repertorio di cover e arrangiamenti originali, dal rock al funk, e resident group del programma tv Stracult. Come compositrice firma le musiche delle pellicole Fuga di Cervelli (2013), e Tutto molto bello (2014) e Up&Down (2018), per la regia di Paolo Ruffini.