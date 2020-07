Al via la 24a rassegna dei formaggi del Grappa di A.pro.la.v. con il sostegno di Banca Prealpi Sanbiagio

L’area del Massiccio del Grappa è una zona estremamente rappresentativa, oltre che dal punto di vista storico, anche per quanto concerne la pratica dell’alpeggio e la realtà della malga. Tra le province di Treviso e Vicenza, infatti, tra i 1.200 e i 1.800 metri, ad oggi esistono e sono attive ben 20 realtà, che tra giugno e settembre, trasformano oltre 700mila litri di latte di altissima qualità in 77mila chilogrammi di formaggio dalle caratteristiche organolettiche uniche e particolari. I due prodotti più tipici sono il Morlacco del Grappa di Malga (che è anche Presidio Slow Food) e il Bastardo del Grappa, le cui origini risalgono a molti secoli fa e che, proprio per questo, racchiudono in sé tradizioni tramandate di padre in figlio per molte generazioni. Tradizioni e produzioni che non sono state abbandonate e che sono, ancora oggi, simbolo e patrimonio di un territorio. La Rassegna dei formaggi del Grappa nelle sue 23 edizioni, quest’anno la ventiquattresima, ha contribuito a promuovere e valorizzare le eccellenze lattiero casearie di montagna e, in particolare, del Massiccio del Grappa. La manifestazione si svolgerà domenica 2 agosto 2020 presso Malga Campocroce a Borso del Grappa, in provincia di Treviso.



A.Pro.La.V – Associazione Regionale Produttori Latte del Veneto svolge un importante ruolo, salvaguardando le produzioni montane e organizzando, anno dopo anno la Rassegna, supportata dalla Camera di Commercio di Treviso e Belluno, dalla Regione Veneto e da istituti privati, tra i quali la Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo, che ormai da diversi anni sostiene l’evento, dimostrando molta sensibilità nei confronti del settore. Inoltre la Rassegna gode del Patrocinio di: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Regione Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Borso del Grappa.



L’impegno dell’Associazione e il sostegno da parte delle istituzioni ha contribuito a far crescere anno dopo anno una manifestazione che vuole essere sia un’occasione di festa e svago per i visitatori presenti, sia un efficiente e importante mezzo per tutelare e valorizzare la zootecnia di montagna, attività indispensabile per preservare la biodiversità e la bellezza di questi ambienti, oltre che le tradizioni e i prodotti lattiero caseari tipici dell’area, con risultati vantaggiosi e di importanza rilevante, quest’anno più che mai, anche per il turismo e le attività economiche locali.



A sostenere la manifestazione è, anche quest’anno, Banca Prealpi SanBiagio, lo storico Istituto di credito con sede a Tarzo nel cuore delle Prealpi trevigiane. Una partnership che nasce nel contesto delle attività dell’Ufficio Agricoltura della Banca, istituito allo scopo di interagire con gli operatori della filiera agricola in maniera più organica ed efficace, accompagnandone i processi di sviluppo.



«Il supporto del nostro Istituto alla Rassegna dei Formaggi del Grappa – dichiara Carlo Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio – si inserisce nel solco delle iniziative di promozione delle specificità del territorio all’insegna dei tradizionali valori di cooperazione e mutualismo che da sempre animano una realtà creditizia come la nostra. Il comparto dell’agroindustria, e in particolare l’allevamento da latte, riveste, in contesti come quelli montani e pedemontani, un ruolo insostituibile sia sotto il profilo della gestione ambientale

che di mantenimento del territorio. Agricoltura e allevamento sono attività fondamentali perché permettono a questi territori di vivere e di svilupparsi puntando su uno degli elementi distintivi dell’identità locale: l’eccellenza dei prodotti caseari».



IL PROGRAMMA: Tra i profumi tipici della montagna e inserita nel verde che circonda Malga Campocroce, si terrà la Rassegna con la mostra e le degustazioni guidate di Bastardo, di Morlacco del Grappa e di molti altri formaggi d’alpeggio. L’inaugurazione della Rassegna si terrà alle 12:15 in presenza delle autorità e, successivamente le premiazioni dei vincitori del 20° Concorso del Morlacco e Bastardo del Grappa e del 7° Concorso dei formaggi della Montagna italiana.

Quest’ultimo concorso ha lo scopo di valorizzare l’ingegno e l’impegno dei produttori di Montagna, facendo apprezzare e conoscere l’eccellente patrimonio di prodotti caseari d’alta quota di cui l’Italia è caratterizzata.

Non mancheranno i formaggi DOP del Veneto, Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Monte Veronese, Grana Padano, Piave e Provolone Valpadana, assieme alla Mozzarella STG. Si inizierà alle 11.00 con la Santa Messa nella suggestiva chiesetta dedicata a Pio X e alle 12:15 avrà luogo l’inaugurazione della rassegna con le premiazioni. A seguire, l’apertura dello stand gastronomico con lo spiedo realizzato dalla Pro Loco di Sernaglia della Battaglia mentre la Pro Loco di Borso del Grappa servirà panini con formaggi tipici.



Dalle 15 alle 17 verranno organizzate una serie di degustazioni guidate dal titolo “Il Morlacco del Grappa incontra…”.

Quest’anno, inoltre, verrà siglato il gemellaggio “Le Malghe del Veneto incontrano le Malghe del Friuli Venezia Giulia”.

Per tutta la durata della manifestazione, dal mattino fino alle 18, sarà attiva la mostra mercato con stand che ospiteranno produzioni tipiche.

Tutto si svolgerà nel rispetto delle norme Anti Covid-19. L’ingresso, infatti, sarà consentito solo con mascherina e nel rispetto delle norme di distanziamento e prevenzione del Covid-19 previste dall’organizzazione.



COME ARRIVARE: Per raggiungere la località Campocroce, partire da Semonzo del Grappa (TV) e seguite le indicazioni per le Malghe. Proseguire dopo il ventesimo tornante oltre le gallerie nella roccia.



RASSEGNA GASTRONOMICA: Per tutto il weekend della Rassegna, dal 31 luglio al 2 agosto, nei ristoranti, trattorie e agriturismi del Grappa, si potranno degustare menù che vedranno protagonisti i formaggi tipici locali, grazie alla rassegna “A Tavola con il Morlacco e il Bastardo del Grappa”. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Consorzio di promozione Vivere il Grappa e Coldiretti, Ufficio di Asolo e Terranostra con ben 22 locali aderenti all’iniziativa. Di seguito l’elenco degli esercizi: Agriturismo Al Capitello - Via Sassetti, 5 Monfumo (TV), Agriturismo Al Casel - Via Collibert, 1/A Monfumo (TV), Agriturismo Al Sole - Via Nogarazze, 17 San Zenone degli Ezzelini (TV), Agriturismo Ca’ Corniani – Via Ca’ Corniani, 9 Monfumo (TV), Agriturismo Ca’ Fossà, Via Molinetto 153 Semonzo di Borso del Grappa (TV), Agriturismo Colmello – Via Costellese, 3 Castelcucco (TV), Agriturismo Colmaor – Via Boschi, 72 Onigo di Pederobba (TV), Agriturismo Colpien - Via Vittorio Emanuel, 17 Monfumo (TV), Agriturismo Croda Bianca – Via Generale Angelica, 28 Cavaso del Tomba (TV), Agriturismo Da Andreina - Via Duca, 11 Sant’Eulalia di Borso del Grappa (TV), Agriturismo Dai Caroni – Via Bosco, 30 San Zenone degli Ezzelini (TV), Agriturismo Da Gabriele - Via Cassanego, 3 Borso del Grappa (TV), Agriturismo Da Paradiso – Via Vollone, 38 San Zenone degli Ezzelini (TV), Agriturismo La Baita – Via Santa Lucia, 47 Crespano del Grappa (TV), Agriturismo Zanella - Via S. Fosca, 4 Pederobba (TV); Osteria Canal 1803 – Via Molinetto 187 Semonzo di Borso del Grappa (TV), Antica Abbazia - Via Cenghia, 82 Semonzo di Borso del Grappa (TV), Ristorante Garden Relais - Via Caose, 22 Semonzo di Borso del Grappa (TV), Dalla Mena - Via Valle Santa Felicita, 14 Romano d’Ezzelino (VI), Locanda Montegrappa - Via Montegrappa, 2 Borso del Grappa (TV), Ristorante Al Pioppeto – Via San Gregorio Barbarigo, 13 Romano D’Ezzelino (VI), Trattoria alla Posta - Via Viei,13 Borso del Grappa (TV).



Info: A.Pro.la.V.: 0422-422040 mail: info@aprolav.it