I rimedi della tradizione e le straordinarie proprietà dell’acqua



weekend 18-19 marzo 2023



Valori, tradizioni empiriche e basi scientifiche per star bene con lavacri, impacchi e impiastri, secondo la Dottrina Termica di Lezaeta e Costacurta



Programma

La medicina dalle origini a Ippocrate a Kneipp e Costacurta

Le leggi naturali d’Ippocrate riprese dalla Dottrina Termica in chiave scientifica

L’autoguarigione con la forza vitale

Il Naturoigienismo

La tossiemia

L’equilibrio termico del corpo e la febbre gastrointestinale

Lo scambio umorale e i processi di Nutrizione ed Eliminazione

Azioni riequilibranti e preventive

Le tecniche Naturali e la loro gerarchia: disintossicazione, rivitalizzazione e mantenimento

Gli agenti naturali: aria, luce, sole, acqua, terra

Buone e cattive reazioni agli stimoli con gli agenti naturali

Condizionamenti tossiemici: solubili, insolubili e misti

Le tre fasi gerarchiche e la loro gestione

Tecniche d’idrologia termica, cataplasmi: regole per applicazioni calde e fredde

Stimoli, reazioni e temperature

Igiene corporale per star bene

Tecniche naturali: spazzolature, lavacri, impiastri, impacchi, fasciature e bagno di vapore

Cataplasmi di fango, di ricotta e altri elementi e tecnica applicativa

Applicazioni calde con sale, a secco, impiastri, impacchi e fieno

I bagni: di vapore, genitali derivativi, semicupi, agli arti e totali; caldi e freddi

I vapori specifici locali: suffumigi e inalazioni

Il clima e i suoi ambienti

Altre necessità e limitazioni dei trattamenti

La pulizia intestinale: clistere, enteroclisma, colema e docce rettali

I lavacri e la corsa a piedi nudi sull’erba, neve o terreno e il processo di negativazione

Olio di ricino e iperico per massaggio

Bagni con fieno, acqua salata ed erbe varie

Impacchi con aceto, ricino, patate, semi di lino, sale, fieno

I fienili e le sabbiature

Impacco rubefacente con Rafano e Verza

Rimedi popolari vari con gli sciroppi: rapa, prugne, patate

L’uso esterno delle sostanze grasse

Rimedi in genere: per Afte, dolori in genere, cisti, congelamenti, contusioni, emorroidi, ferite, gola, reflusso, infezioni, linfonodi, lombaggini, occhi, orecchie, raffreddamenti e vie respiratorie, scottature, ecc.

Aglio, arnica e camomilla



Sono possibili variazioni in base alle diverse esigenze del corso.



Insegnante Corrado Tanzi bio-umanista, naturoigienista costacurtiano e iridologo.

Docente d’Iridologia, Idroterapia e Naturoigienismo Kneipp-Lezaeta-Costacurta. Dal 1979 si occupa d’Igiene Naturale a livello divulgativo e socioculturale dopo essere divenuto allievo e collaboratore di Luigi Costacurta, padre della Medicina Naturale in Italia. Nel 1988 partecipa alla fondazione dell’Accademia di Scienze Igienistiche Naturali “G. Galilei” di Trento, la prima scuola professionale ufficiale di Medicina Naturale Ortodossa in Italia. E’ stato socio fondatore dell’ACNIN, il movimento italiano che divulga l’autogestione della salute con i metodi naturali.



Sabato 09:30-13:00 / 14:00-17:00 e domenica 09:00-13:00 / 14:00-16.00



Per informazioni ed iscrizioni info@artedellasalute.it