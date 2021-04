Il rituale dell'amore quotidiano. Appuntamento in diretta Facebook

Proseguono i nostri incontri sul tema del Rito:



"Il Rituale dell'Amore quotidiano"

A cura Di Ester Stella Carbonetti, fotografa alchemica.



La nostra mente spesso ci distoglie dal compito più importante che abbiamo verso noi stessi: Amarci. Prenderci cura di noi stessi è una pratica che possiamo imparare, come un rituale quotidiano. L'”attenzione” è la prima parola da cui farci guidare. Le altre parole ci saranno svelate durante la serata. Vi aspettiamo con carta e penna (una penna speciale!)



Nel frattempo possiamo rispondere ad alcune domande, ciascuno dentro di sé:

-Quali sono le parole che mi rivolgo più spesso durante la giornata?

-Quante volte al giorno mi capita di dire a me stessa/o: "Wow, sono proprio in gamba!"

-Quando guardi una persona, che cosa noti per prima cosa?



Ester Stella Carbonetti, Fotografa Alchemica dell’Interiorità.

Complice l’obiettivo, mette in Luce la verità della Bellezza.

Fotografa, formatrice, ideatrice di MOONLIGHT LUCE DI RINASCITA.

www.esterstellacarbonetti.com

https://www.facebook.com/DalBuioNasconoLeStelle





L'evento, pubblico e gratuito, sarà in diretta sulla pagina Facebook di Robe Turche

https://www.facebook.com/robeturche

Info: Robe Turche

Telefono: 3914360734 o mail: robeturche@gmail.com