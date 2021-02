Rituali e simboli di protezione in medio oriente: appuntamento in diretta Facebook

2° appuntamento del ciclo di dirette Facebook "Prendiamoci cura di noi attraverso il sacro valore dei Riti"



Giovedì 25/2/2021 ore 20.30



"Rituali e simboli di protezione dal Medio Oriente"

Sia che ci crediamo, sia che non crediamo alla fortuna, quando sentiamo parlare di "portafortuna", diventiamo più ricettivi. In fondo, sappiamo che dietro ogni simbolo portafortuna si cela una storia antica, profondamente radicata nella cultura da cui quel simbolo trae origine. Durante la serata scopriremo il significato di due simboli della tradizione mediorientale, che anche noi abbiamo adottato come portafortuna: la Mano di Fatima e l'occhio Nazar Bonjiuk.



In diretta Facebook https://www.facebook.com/robeturche

Evento in diretta, gratuito