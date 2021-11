Rosita Kèss presenta il nuovo album Yèlèma all'Inverness Pub

La cantautrice Rosita Kèss, newyorkese d'adozione, torna al Corner Live con una band d'eccezione: il bassista newyorkese Brad Christopher Jones, il giovane e talentuosissimo chitarrista vicentino Davide Repele ed il noto percussionista Leonardo Di Angilla.

Presenterà nuove composizioni cantate e strumentali, parte del nuovo album in uscita registrato tra Nashville, New York , Parigi. Nel lavoro sono presenti collaborazioni con il chitarrista Marc Ribot e la cantante Valerie June.

Yèlèma, titolo dell'album significa "Transizioni" nella lingua Bambarà del Mali, Africa. Lingua in cui Rosita canta nell'album assieme a French Creole e Garifuna del Belize. Yèlèma e' anche un concetto, una vita itinerante, di transizioni, perchè nel cambiamento c'è vita.

Rosita ha inciso 4 album solisti e collaborato con numerosi nomi della scena NewYorkese ed Europea. Nel singolo "Northern Sky" uscito nel 2010 duetta con la cantante Beth Hirsch ( A.I.R) Il suo ultimo album F.L.O.Y.D. (For Love of Your Desire) registrato tra Nashville e New Orleans, tributo alla città di New Orleans in cui Rosita ha vissuto tra il 2010 e il 2012. L'album vede la collaborazione/co-produzione del Pianista Jon Cleary e del batterista Andrew Borger (Tom Waits).



Ingresso con consumazione. Prenotazione consigliata: 0438.30070