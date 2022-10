Orario non disponibile

Quando Dal 18/11/2022 al 21/11/2022 Orario non disponibile

Anche quest'anno ad Albina di Gaiarine (TV) presso il capannone festeggiamenti, si terrà la tradizionale Sagra Madonna dea Salute.

_________________

VENERDI' 18

ore 19:00 apertura stand enogastronomico per la serata

BISATA IN TECIA

Il menù della serata sarà prevalentemente a base di pesce e piatti tipici della tradizione veneta: bisata in tecia, sardee in saor, bigoli in salsa, fritto misto, baccalà e scios con la polenta tra i piatti principali

Possibilità di prenotare tavoli al :

Graziella 347.4102211

Enzo 335.8184343

_________________

SABATO 19

ore 19:00 apertura stand enogastronomico

_________________

DOMENICA 20

Ore 9:00 partenza 9a marcia "Su l'arden drio la Livenza", manifestazione podistica non competitiva con percorsi da 6km, 12km e 18km e ristori lungo il percorso

Ore 19:00 apertura stand enogastronomico

Ore 24:00 chiusura festeggiamenti

________________

LUNEDI' 21

ore 19:00 Santa Messa in onore della Madonna dea Salute nella chiesa parrocchiale di Albina.

________________

Il menù delle serate di sabato e domenica prevede: carne alla griglia, muset, trippe, bigoli in salsa, gnocchi di zucca, fritto misto, sardee in saor, formaggio cotto, funghi chiodini e altre prelibatezze

L'evento si svolge tutto al coperto.

Possibilità di prenotazioni SOLO il venerdì.