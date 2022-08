Orario non disponibile

Quando Dal 25/08/2022 al 28/08/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Portobuffolè

Sagra di Santa Rosa e della Trippa a Portobuffolè, una grande occasione per poter gustare le tradizionali "trippe di Santa Rosa" e per passare due piacevoli serate all'insegna dell'approfondimento culturale e dell'intrattenimento.

Il giorno di apertura, giovedì 25 agosto, gli storici Pier Carlo Begotti, Mauro Fasan e Giuliano Ros sono gli accompagnatori d'eccezione della passeggiata che si svolgerà nel borgo medievale, con la partecipazione del Gruppo Gaja in costume d'epoca.

Venerdì 26 alle 21 va in scena la commedia “Diese franchi de acqua de spasemo” con Gigi Mardegan, ad ingresso libero. Sabato 27 agosto i chioschi aperti dal mattino con la possibilità di pranzare, in serata concerto di Poohrock, official tribute Pooh. Infine, domenica 28 ci sarà la chiusura della sagra con il concerto de la Mia Terra Band.