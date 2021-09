A Ca' di Rajo torna “La vendemmia dei bambini”

Riappropriarsi del contatto con la natura, concedersi una giornata di “digital detox” insieme ai propri figli per ricoprire le emozioni che rendevano la vendemmia un grande evento da vivere in famiglia.

Sabato 18 settembre 2021, Ca' di Rajo, cantina di San Polo di Piave (TV), ripropone “La vendemmia dei bambini”, un pomeriggio dedicato ai più piccoli che potranno giocare tra i filari, toccare con mano i grappoli e scoprire i cicli stagionali dell’uva, dal pianto della vite alla maturazione degli acini.

L’evento si apre alle ore 15 e si chiude alle ore 18. Guidati da esperti, i piccoli potranno provare l’emozione di cogliere i grappoli e adagiarli sulle ceste.



Le vigne a Bellussera, che crescono a tre metri di altezza da terra, faranno da cornice alla degustazione (dedicata agli adulti che accompagnano i bambini) delle nuove annate firmate Ca' di Rajo. Gli adulti potranno anche visitare la cantina.



Parte del ricavato delle bottiglie vendute nel corso dell’evento sarà devoluto al progetto “Giocare in Corsia” promosso da LILT sezione di Conegliano

Per questa edizione, infatti, Ca’ di Rajo collabora con LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, divisione di Conegliano, a sostegno del progetto Giocare in Corsia, un comitato di volontari che offre assistenza ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’Ospedale di Conegliano. Dal 1994, ad oggi, il progetto è cresciuto fino a contare 150 volontari impegnati a portare il gioco e il sorriso a tutti i bambini ricoverati.





L’accesso all’evento è consentito solo su prenotazione e ha un numero limitato di posti. Info e prenotazioni: booking@cadirajo.it - Tel. +39 0422.855885 | www.cadirajo.itIndirizzo: Via del Carmine 2/2, 31020 San Polo di Piave (TV)

