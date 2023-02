San Valentino nel Montello

Si avvicina la Festa degli Innamorati, e con l’occasione la cantina di Nervesa della Battaglia (TV) apre le sue porte per un’esperienza all’insegna del buon vino e del buon cibo. Il 14 e 18 febbraio la Giusti Experience si arricchisce di due serate speciali: si inizia alle 18:30 con una degustazione di tre dei vini simbolo dell’azienda, seguita da un aperitivo in barricaia per concludere con una cena al Ristorante Country House, immerso nei vigneti della denominazione Asolo Prosecco Superiore e Montello.

Ad accompagnare il menù, curato dallo chef Giuliano Doriguzzi, saranno le eccellenze dell’enologia delle colline a nord di Treviso, dai delicati Asolo Prosecco Superiore DOCG ai grandi rossi del Montello, in un contesto ricco di storia e di fascino: la cantina ipogea si fonde perfettamente nel paesaggio che la ospita, mentre a poca distanza dal ristorante si scorge l’antica Abbazia di Sant’Eustachio, dove Monsignor della Casa scrisse il suo Galateo.

Il costo dell’esperienza (tour con degustazione + aperitivo in barricaia + cena al Ristorante Country House) è di € 75 a persona. È richiesta prenotazione.

Per informazioni: (+39) 0422 720 198 / (+39) 380 231 8882 – welcome@giustiwine.com

Cantina Giusti Wine - Via Arditi, 14/A, Nervesa della Battaglia TV

Ristorante Country House - Via Arditi 1, Nervesa della Battaglia TV