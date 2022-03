Sandro Cisolla presenta “Il Grande Sesamo e i quattro poteri di Tobia”

Debutto in casa per il nuovo romanzo di Sandro Cisolla che, giovedì 31 marzo, presenterà nella sua Treviso, per la prima volta, "Il Grande Sesamo e i quattro poteri di Tobia", fresco di stampa per la casa editrice milanese La Torre dei Venti.

La première giovedì 31 marzo, alle ore 21, al Dump di Galleria Bailo. Cisolla dialogherà con Anna Agnoletti di CartaCarbone Festival. Durante la serata alcuni brani del volume saranno letti da Andrea Alfieri, autore del format "Le Letture da bagno". A conclusione della serata il djset di The Pitch. "Il Grande Sesamo e i quattro poteri di Tobia" è il secondo libro di Sandro Cisolla dopo il romanzo con ricette "Radici - Una storia d’amore, di viaggi e di cucina", scritto a quattro mani con la moglie Chiara Canzian e pubblicato per Rizzoli. Cisolla si avvicina al fantasy attingendo dal romanzo di formazione. La nuova opera racconta infatti le vicende di Tobia, protagonista con poteri prodigiosi. Da bambino ha la capacità di diventare invisibile, da adolescente riesce a leggere i pensieri della gente, diventato adulto riceve il potere di materializzarsi ovunque voglia e in vecchiaia, grazie a un fumetto che disegna cosa accadrà, può predire il futuro. Ma sarà capace Tobia di gestire questi doni nel corso della sua lunga vita, ricca di trasformazioni e affetti? Fascinosa allegoria della lotta che ciascuno conduce ogni giorno tra egoismo e generosità, vigliaccheria e coraggio, amore e tradimento, mistero e disincanto, il romanzo è frutto di un lavoro di 14 mesi, iniziato in pieno lockdown.

L'autore

Scrittore e musicista trevigiano classe 1984, Sandro Cisolla sin da piccolo coltiva parallelamente l’amore per la musica e la scrittura. Nel 2005 fonda gli Airway, band di alternative rock con la quale solcherà centinai di palchi in Italia e in Europa, ricoprendo il ruolo di chitarrista e di autore dei testi. Dopo lo scioglimento del gruppo nella primavera del 2021, intraprende un percorso di successo come cantautore sotto lo pseudonimo di Turchese. Nel frattempo, nel 2018 esordisce come scrittore con Radici – Una storia d’amore, di viaggi e di cucina, un romanzo che è al tempo stesso un libro di cucina: mentre Cisolla si è occupato della parte narrativa, Chiara Canzian, co-autrice del volume, ha curato la parte gastronomica. Il Grande Sesamo e i quattro poteri di Tobia rappresenta un’ambiziosa continuazione del percorso di Sandro Cisolla in qualità di scrittore.