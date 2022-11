Rassegna "Un palco a Santa Bona": l'ultimo appuntamento è con "Se spetà che mora..."

Sabato 26/11/2022, ultima serata con l’allegria della rassegna UN PALCO A SANTA BONA organizzata dalla Compagnia dei Papà.

Sul palco questa volta torna la compagnia EL CAMPIELO di Marcon, già conosciuta dal pubblico di Santa Bona nelle rassegne del 2016 e 2017.

Quest’anno la compagine veneziana presenterà “SE SPETÉ CHE MORA…” di Franco Belgrado, in un simpatico allestimento a cura dell’intero collettivo.



Tra le tante vicissitudini della vita si possono riscontrare risvolti tragicomici, suggeriti dell'egoismo umano. Il vecchio non muore e gli eredi devono aspettare! I parenti stretti, la sorella Imelda, il nipote Tarcisio con la moglie Filomena, l'impresa funebre e il prete sperano "nel triste evento”. Il dottore e le infermiere, invece, si prodigano per conservare quella gallina dalle uova d'oro. Unico elemento fuori dal coro è Rita, la servetta, perché non direttamente interessata all'eredità. Chi deciderà sarà il destino…



Gli spettacoli al Piccolo Teatro Cordimunda, in via Santa Bona Nuova 116, inizieranno alle 21:00 con ingresso in sala dalle 20:30.



CHIUSE LE PRENOTAZIONI



I posti prenotati resteranno disponibili fino alle 20:45.