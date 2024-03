"Scene di natura…divina" - Mostra in due atti di Gigliola Bessega

Dal 23 marzo al 5 maggio 2024, presso la Sala Beltramini del Municipio di Asolo, si terrà il primo atto della mostra “Scene di Natura…Divina”, dell’artista padovana Gigliola Bessega.



La mostra, a cura di Angela Forin, è stata selezionata tra le iniziative correlate di Duse2024, il ricco calendario di eventi che Asolo dedica a Eleonora Duse per le celebrazioni del centenario dalla sua scomparsa.

Il secondo atto della mostra si terrà dal 14 settembre al 27 ottobre 2024.



Gigliola Bessega con sapienti tocchi di pennello mette in scena tele intrise di lirismo e profonda introspezione artistica in una fusione armoniosa tra l'effimero e il sublime, dove il teatro della vita si intreccia con l'essenza stessa del divino incarnata nella figura iconica di Eleonora Duse.



L'opera di Bessega si presenta come un mosaico di emozioni e significati, intessuto con maestria attraverso la tecnica pittorica ad olio. Preparando personalmente i suoi colori con pigmenti, terre e materiali naturali, l'artista si inserisce in una tradizione antica e alchemica, dove la materia stessa prende vita e si trasforma sotto lo sguardo attento dell'osservatore. L'ossidazione naturale dei pigmenti, influenzata dalla luce e dall'ambiente circostante, aggiunge ulteriori strati di significato alla sua opera, suggerendo un dialogo continuo tra il dipinto e lo spettatore.



Nella sua ricerca artistica Bessega si avvicina alla Natura con uno sguardo attento e rispettoso, catturando la sua bellezza e la sua sacralità con una precisione quasi scientifica e al contempo sognatrice e visionaria. Le tele, arricchite con materiali come argento, oro, tessuti e dipinte richiamando oggetti di scena come maschere, ventagli, piume, vetri, murrine e preziose perle a lume, trasportano in un mondo antico evocando l'atmosfera teatrale e veneziana che permeava l'epoca della Duse.





Informazioni

Municipio di Asolo

Piazza Gabriele D'Annunzio, 1, Asolo (Tv)

www.duse2024.it

mail: gigliolabessega.art@gmail.com

Tel: 3249548999



Ingresso libero

Orari:

giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi

10.30-19.30





NOTE BIOGRAFICHE:



Un soggiorno artistico ad Asolo nel 2019 è stata l’occasione per entrare in contatto con la storia di Eleonora Duse e di Freya Stark, che nella città dai Cento Orizzonti stabilirono il loro buen retiro, e di cominciare ad associarle ed integrarle al progetto “Il ritorno delle Dee”. Tramite la rappresentazione pittorica degli elementi simbolici di queste due divinità terrene il progetto trova la sua completa espressione e la celebrazione dei cento anni dalla morte di Eleonora Duse è occasione per chiudere un “cerchio” immaginario.