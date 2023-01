“Dallo scudetto ad Auschwitz”: in Villa Priuli la storia dell’allenatore ebreo Arpad Weisz

In occasione della Giornata della Memoria, per non dimenticare, l’Assessorato alla Cultura di Godego invita al reading del libro “Dallo scudetto ad Auschwitz” di Matteo Marani, a cura di Livio Vianello e con l’accompagnamento musicale di Oreste Sabadin. L’appuntamento è domenica 29 gennaio alle 20.30 in Villa Priuli. Chi è stato Arpad Weisz? E per quale motivo uno dei grandi personaggi degli anni ’30 è caduto nell’oblio al punto da non conoscerne oggi nel grande pubblico neanche il nome? Da queste domande nasce e si sviluppa il viaggio-inchiesta alla scoperta dell’allenatore ebreo che ha vinto lo scudetto con l’Inter nel 1929-30 – il primo della Serie A come la conosciamo ora – e di altri tre titoli nazionali col grande Bologna, oltre al Trofeo delle Esposizioni, la Champions League dell’epoca, conquistato contro i maestri del Chelsea.

Ingresso libero. Per info: 0423761184; biblioteca@comune.castellodigodego.tv.it