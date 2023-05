Mostra "Scuola delle Erbe"

La mostra prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze. Le tavole dell’erbario si offrono come suggestione scientifica di partenza, per mettere in scena un racconto dell’uso che si è fatto e si continua a fare delle erbe native locali e quindi dei cambiamenti intervenuti nella percezione e nella protezione di questa ricchezza definita “monumento naturale” dal botanico di Valdobbiadene (e di fama mondiale) Renato Pampanini.