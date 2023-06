Al via “Crode”, nuova rassegna artistica a Segusino

Si chiama “Crode. Musica, parole, paesaggio” la nuova rassegna artistica di Segusino al via questo venerdì, 23 giugno, e pronta a incantare cittadini e visitatori fino a venerdì 22 settembre. Dai concerti agli incontri letterari (spetta a Fulvio Ervas l’onore dell’inaugurazione), dal cinema all’astronomia, ma anche teatro e trekking, sono 11 gli eventi che accompagneranno l’estate di Segusino. Il cartellone - che raccoglie diverse iniziative artistiche del territorio - gode del patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del Comune di Segusino ed è inserito nel cartello RetEventi 2023.

L’estate di Segusino si prospetta ricca di emozioni, arte e bellezza grazie a questa rassegna che unisce le iniziative culturali del territorio - tra cui “Parole a Stramare”, “Tempo Fermo” e “Valdo Jazz Festival” - e accoglie nuovi appuntamenti e proposte dedicati a un pubblico ampio ed eterogeneo. A dare il via al cartellone sarà Fulvio Ervas, “padre” dell'amatissimo Ispettore Stucky, venerdì 23 giugno alle ore 20.45 in piazza a Stramare (in caso di maltempo alla sala Zancaner in piazza Papa Luciani); lo scrittore sarà in dialogo con la giornalista Elena Filini e accompagnato dalla musica del Coro di Stramare, che sarà protagonista dell’appuntamento del 2 luglio alle ore 17 alla chiesa di Santa Barnaba dove regalerà ai presenti un concerto en plain air. Questo momento musicale concluderà una breve passeggiata alla scoperta delle Vasere - tratturi di pietra nel cuore delle Prealpi - condotta da Mariano Lio. La musica resta al centro dell’attenzione anche nell’appuntamento dell’8 luglio alle ore 20.45 alla Corte di Villa Finadri di Segusino (in caso di maltempo nella palestra comunale di via Chipilo) con il concerto di Francis Cabrel, chansonnier francese celebrato e amatissimo in Francia e Belgio - tra i suoi successi più famosi anche una hit con Shakira -, ma originario proprio di Segusino. Domenica 16 luglio alle ore 17 l’iniziativa si farà di nuovo itinerante - e sempre condotta da Mariano Lio – al Col Lonch lungo il sentiero della memoria, che conserva tracce di trincee della Prima guerra mondiale: l’arrivo sarà alla chiesetta di Santo Stefano, dove, con la magnifica vista sul Piave e in mezzo ai fiori spontanei, sarà possibile ascoltare il concerto del Coro Valdobbiadene diretto da Marco Dal Molin.

Dalla musica si passerà al teatro del burattinaio professionista Paolo Rech che domenica 23 luglio alle ore 18, di nuovo alla Corte di Villa Finadri, si esibirà in “30 lune di cartone”, rivisitazione in chiave personale di uno spettacolo tradizionale. Tra i protagonisti musicali della rassegna ci sarà anche il Coro Monte Cimon, “fucina” coral-musicale di 30 coristi diretta dal 2005 dal Maestro Paolo Vian, che si esibirà domenica 30 luglio alle ore 17 a Stramare con un repertorio che spazia dai brani popolari alla musica sacra, dal pop alla musica d’autore nazionale e internazionale. Anche in questo caso il momento musicale arriverà a conclusione di una passeggiata con Mariano Lio lungo il sentiero dell’acqua, che partirà da Cal Del Pont e attraverserà i numerosi ponticelli che guadano i torrenti. Proseguendo nel calendario estivo, il mese di agosto si aprirà con l’inaugurazione di un nuovo percorso per il trekking (lungo 6 chilometri e con un dislivello di 230 metri) nella cornice suggestiva di Borgo Milies, chiamato Anello del Poset: domenica 6 agosto alle ore 9.15 sarà coinvolto l’intero borgo con un mercatino, il pranzo sociale nell'ostello di St. Jory (comune francese gemellato con Segusino), un concerto del Coro Ojo di Santa Giustina e la benedizione di un capitello. La rassegna proseguirà poi nella serata di San Lorenzo, giovedì 10 agosto alle ore 20.45, con un appuntamento interamente dedicato all’astronomia: di nuovo al St. Jory in diretta dall’osservatorio Astronomico di Piadera a Fregona sarà possibile scoprire il firmamento e osservare le stelle cadenti accompagnati dalle spiegazioni degli astrofili di Vittorio Veneto. Dall’astronomia si tornerà alla musica, sempre a Segusino, con il Valdo Jazz Festival negli appuntamenti del 16 settembre alle ore 20.30 e 17 settembre alle ore 17: in cartellone nomi del calibro di Mike Sanchez, Francesco Bearzatti, Emanuele Filippi, Piero Odorici & Alex Sipiagin e Janice Harrington oltre a molti altri musicisti con progetti individuali e dedicati a Charles Mingus e Jelly Roll Morton. A chiudere la rassegna infine sarà la proiezione del film “Gino Soldà. Una vita straordinaria” venerdì 22 settembre alle ore 20.45 alla palestra comunale di Segusino. In questa occasione, insieme al noto alpinista Simone Moro ma anche ad attori e registi, si ripercorrerà la vita di Gino Soldà, leggenda dell’alpinismo del Novecento e protagonista di imprese memorabili.

«Il nome della rassegna - Crode - richiama da vicino le peculiarità di questo paesaggio, specchio di un territorio dalla durezza solo apparente ma di fatto aperto e sensibile alla bellezza e all’arte” chiosa l’organizzatrice della rassegna, Elena Filini, referente del Coro di Stramare. “Aspettiamo i visitatori a scoprirlo da vicino con le passeggiate in natura, tutte culminanti in un concerto en plain air, ma a godere anche delle altre iniziative allestite tra i piccoli borghi di Milies e Stramare tra cui la performance di Francis Cabrel, chansonnier notissimo in Francia - il suo canale YouTube conta milioni di visualizzazioni -il collegamento con tg+! ma originario di Segusino e desideroso di ritrovare le proprie radici, e la proiezione del bellissimo film dedicato a Gino Soldà, alpinista nativo proprio di queste zone».

Informazioni di servizio: per i concerti con passeggiata è raccomandato abbigliamento sportivo; al termine del concerto ci sarà un brindisi con il pubblico. In caso di maltempo gli eventi saranno cancellati (salvo precedente diversa indicazione).