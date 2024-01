SeLaLUNA incontra Cristina Noacco e il suo ultimo libro "Dolomiti, alte vie per l'anima"

SeLALUNA, in questo primo appuntamento del nuovo anno 2024 con scrittori e autori all’interno del progetto culturale “Incontri con il libro e dintorni”, presenta al suo pubblico Cristina Noacco con la sua opera in prosa "Dolomiti – Alte Vie per l’anima"(Gaspari -Udine – 2023), autrice già conosciuta nel 2017 con la raccolta poetica Albero d'amore e nel 2021 con Lo zaino blu, testi da noi presentati, in biblioteca Zanzotto.

Presentazione e intervista di Concetta Murè.

Lettura dei testi e proiezioni delle immagini di Cristina Noacco.





Nell’ultima sua opera: “Dolomiti. Alte vie per l’anima”(Gaspari -Udine – 2023), nello scenario del vasto massiccio delle Dolomiti, compreso fra il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità, l’ Autrice racconta e descrive tre itinerari compiuti un’estate dopo l’altra, rispettivamente sui passi di una guida di montagna, in ricordo di una storia d’amore e in cerca di una nuova relazione – spirituale – con la natura. I paesaggi rivelano via via il loro passato geologico, la preistoria e la storia delle Dolomiti. I tre percorsi intrecciano dunque storia personale e ambientale, e rappresentano altrettante aspirazioni alla conoscenza, all’amore, al sublime.