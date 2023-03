“Senza skei”: Carlo & Giorgio sul palco di Villa Guidini

“Senza skei”, ma con un pieno di risate, Carlo & Giorgio in scena a villa Guidini a Zero Branco

Replica su replica, da Mestre a Trebaseleghe, da Jesolo a Padova, il nuovo spettacolo di Carlo & Giorgio approda nella Marca trevigiana, con due tappe al teatro Comisso in villa Guidini a Zero Branco. Venerdì 24 e sabato 25 marzo il duo, che da 25 anni regala al pubblico di teatri e televisione momenti esilaranti, metterà in scena “Senza Skei”, nato come fortunata striscia televisiva quotidiana su Antenna 3 e diventato quindi uno spettacolo teatrale sulle ansie e sui nostri comportamenti, smontandoli sotto la lente della comicità.

Scritto da Carlo D’Alpaos, Giorgio e Cristina Pustetto, si tratto del primo spettacolo-tutorial per affrontare le difficoltà di questo tempo, imparare a fare i conti con gli effetti della crisi economica, in un mondo senza più riferimenti e sempre più superficiale dove web e social hanno il predominio assoluto sulle relazioni interpersonali.

Carlo & Giorgio, in questo spettacolo, stupiscono per la capacità di far riflettere sempre con il sorriso sulle labbra, antidoto contro la pesantezza del vivere di questi ultimi anni. Un allestimento scenico essenziale fa da cornice agli attori che, vestiti di abiti colorati, con pochi oggetti ed efficaci giochi di luce, imprimono allo spettacolo una sferzata di vivacità.

Tanti i personaggi messi in scena, professionisti, avvocati, piccoli imprenditori, commercianti, genitori e figli, perfino un parroco che al dialogo a quattrocchi preferisce chattare con i propri fedeli sui social.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00. Prevendite Zero Branco, Carto Clip in via IV Novembre (0422485332), Punto Zero, via Monte Piana (0422978087); punti vendita Circuito Vivaticket; online www.vivaticket.it. Informazioni 3332573806.