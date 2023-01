La settimana del business dal 9 al 15 Gennaio, webinar gratuiti sul web marketing



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.



Il programma



Lunedì 9 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: COME UTILIZZARE WHATSAPP PER IL TUO BUSINESS

• LORENZO PIRAN, Consulente di web marketing



Martedì 10 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: LINKEDIN COME STRUMENTO PER IL TUO BUSINESS

• DAVIDE BARBERINO, Esperto Recruiter e Consulente



Mercoledì 11 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: VENDITE INCESSANTI: RIVELATO LO SCHEMA DI FUNNEL MARKETING CHE HA GENERATO UNA MAILING LIST DA 0 A 30.000 CONTATTI QUALIFICATI ED OLTRE 1 MILIONE DI FATTURATO.

• ALESSANDRO SPARELLI, Fondatore di Perfect Event Srl



Venerdì 13 Gennaio ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: DIVENTA UN MANAGER E GUIDA UN'ORGANIZZAZIONE VINCENTE

• ALESSANDRO SPARELLI, Expansion Manager di Web Leaders



Domenica 15 Gennaio ore 11:00



• Webinar Gratuito Live: COME GENERARE APPUNTAMENTI CON I CLIENTI CHE DESIDERI.

• STEFANIA MAZZUCATO, Vicedirettore e Responsabile Commerciale di Web Leaders





Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?ref=portale



Mandando un'email a info@webleaders.it