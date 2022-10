La settimana del business - Webinar gratuiti sul web marketing

La settimana del business dal 31 Ottobre al 4 Novembre, webinar gratuiti sul web marketing



L’agenzia di Web Marketing Web Leaders, in collaborazione con consulenti, imprenditori e professionisti di successo, presenta con la sua “Business Week” una serie di webinar gratuiti che offrono soluzioni e metodologie mirate, volte al miglioramento e all’espansione delle aziende tramite il web.



Il programma



Lunedì 31 Ottobre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: QUELLO CHE NESSUNO TI HA MAI SPIEGATO SUL MARKETING DIGITALE. Come scoprire il ritorno sull'investimento della promozione online

• ALESSANDRO DI COSTE, Consulente di marketing



Mercoledì 2 Novembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: LE AZIONI PROMOZIONALI DI SUCCESSO SU LINKEDIN PER TROVARE NUOVI CLIENTI

• DAVIDE BARBERINO, Esperto Recruiter e Consulente



Giovedì 3 Novembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Esclusivo: I PRINCIPI DI MARKETING E PROMOZIONE: CREA UNA INFINITÀ DI DOMANDA PER I TUOI PRODOTTI E SERVIZI!

• ALESSANDRO SPARELI, Expansion Manager di Web Leaders



Venerdì 4 Novembre ore 15:00



• Webinar Gratuito Live: GOOGLE ANALYTICS 4: RACCOGLI I DATI IN SICUREZZA. Aggiornamenti, Obblighi, Privacy e GDPR

• ALESSANDRO DI COSTE, Consulente di marketing



Informazioni e contatti



Scopri il programma completo e prenota il tuo posto:



Al seguente link: www.webleaders.it/business-week-fb/?portale



Gallery







Mandando un'email a info@webleaders.it