Quella di domenica 16 luglio sarà una giornata interamente dedicata all’ambiente, alla sostenibilità, e ovviamente, alla grande musica. È il Sile Jazz Eco Day The Clean River, a Quinto di Treviso, che torna anche quest’anno con tante attività green dedicate al fiume Sile. Una giornata ecologica immersi nella natura all'insegna del rispetto ambientale e del jazz. L’appuntamento è alle ore 9.00 per un giro in canoa / pulizia del fiume insieme a Open Canoe Open Mind. Spazio ai più piccoli dalle ore 10.00 con il laboratorio musicale per bambini a cura di Luigi Mosso e l’escursione pomeridiana in canoa dalle 16.30.



Non mancherà ovviamente la musica, con concerto alle ore 21:00 di Redshift Trio, grandi amici di nusica.org. Deutsch e Soffiato hanno fondato il loro duo nel 2006 attingendo alla loro comune passione per la musica, che attraversa vari generi, dalla classica al jazz, pop e rock. La loro musica si estende da loop elettronici a pezzi acustici, bilanciando momenti di composizione attentamente strutturata a spazi di improvvisazione e interazione. Per l’occasione si aggrega anche il batterista Deric Dickens, batterista originario della Georgia meridionale che si è stabilito a Brooklyn da più di dieci anni. Josh Deutsch, trombettista e compositore vincitore di un Grammy, è una voce unica nella scena della musica contemporanea di New York, dove si esibisce regolarmente come leader e sideman.

Domenica 17 luglio, dalle ore 9.00

EVENTO SPECIALE: ECO DAY

Quinto di Treviso (TV), Lago Superiore

Pulizia del Fiume con OpenCanoe OpenMind

Laboratorio musicale per bambini a cura di Luigi Mosso

Contributo €2