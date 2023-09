Silea, sabato 9 settembre la Notte Bianca: un'esperienza eclettica e indimenticabile

Silea sta per illuminarsi in un'esplosione di cultura, gastronomia e intrattenimento e si prepara a ospitare la sua prima Notte Bianca sabato 9 settembre: un evento eccezionale, il primo del suo genere nella città, che promette di essere un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti. Decine di negozi apriranno le loro porte, offrendo un'ampia varietà di prodotti e promozioni esclusive per i visitatori e sarà l'occasione perfetta per scoprire nuovi brand o godersi un piacevole giro tra le realtà locali. Moltissimi gli eventi culturali in programma, che abbracciano l'arte, la musica, la danza e il teatro, per soddisfare tutti i gusti: dai laboratori creativi per bambini alle mostre d'arte, ci sarà qualcosa per tutti.

Gli amanti della buona cucina saranno entusiasti di esplorare svariate offerte gastronomiche in varie realtà partecipanti. Dai truck di fritti e birra ai ristoranti locali, si potranno gustare prelibatezze culinarie di ogni genere. La Notte Bianca di Silea sarà un’opportunità unica di connessione, divertimento e scoperta della città e promette di essere una serata memorabile per tutta la famiglia. Un evento straordinario che resterà impresso nei ricordi dei partecipanti, da mettere subito in agenda: un'esperienza eclettica e indimenticabile da condividere con gli amici.

«Siamo felici di inaugurare a Silea la Notte bianca sabato 9 settembre, che dal tramonto accenderà nelle strade e nelle piazze l’atmosfera di festa» spiega il sindaco del Comune di Silea, Rossella Cendron «La Notte bianca, resa possibile grazie a Terre d’Acqua, che esprime l’operosità e la voglia di intraprendere del tessuto locale, assume per il nostro territorio diversi significati: anzitutto vogliamo far conoscere la vitalità del tessuto commerciale e culturale cittadino, che a fine giornata, quando terminano il lavoro e gli impegni, si è più disponibili a scoprire e conoscere meglio. La sera è anche il momento in cui si sta con la famiglia e si è più disponibili ad incontrare gli amici e i conoscenti, per questo ci auguriamo che l’iniziativa favorisca anche la socialità e la voglia di trascorrere del tempo piacevole insieme. Non ultimo, gli appuntamenti in programma nelle piazze ci invitano a spostarci a piedi o in bici, assaporando la prossimità e sperimentando la mobilità lenta. Ma attenzione, il clima allegro non si dissolverà al sorgere del sole: ci accompagnerà anche durante tutta la giornata domenica 10 settembre, quando a Silea tornerà un evento identitario, molto atteso e amato dai cittadini di ogni età, la Festa dello Sport».

«Due parole, connessione e sinergia, per presentare la prima Notte Bianca di Silea e la Festa dello Sport organizzata dall'Associazione che rappresento, Silea Terre D'Acqua.- dichiara il presidente di Silea Terre d’Acqua, Francesco Calzavara – Nata da un connubio pubblico-privato, la nostra Associazione ha tra le sue finalità principali quelle di rivitalizzare il tessuto urbano e del centro cittadino. Quale migliore occasione se non quella di ripartire con una Notte Bianca? La prima della sua storia a Silea!». «Una serata che metterà in un contatto particolare e ricco di connessioni la cittadinanza, le attività imprenditoriali e il territorio di Silea e non solo. – prosegue il presidente Calzavara - Sabato 9 e domenica 10 settembre sono in programma due eventi che si connettono: sabato la Notte Bianca e a seguire, la domenica pomeriggio, l'ormai tradizionale Festa dello Sport. Un ringraziamento particolare all'Amministrazione Comunale, in primis al Sindaco Rossella Cendron per il supporto, e inoltre a tutto il direttivo e ai soci di Silea Terre d'Acqua per la fattiva collaborazione».

Un appuntamento senza precedenti per Silea, appositamente pensato per i più giovani e avventurosi: a partire dalle 21.00 un gruppo di venticinque “pionieri”, di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, sperimenteranno il laboratorio “Esplorando i nostri superpoteri”, un viaggio magico alla scoperta dei cinque sensi e degli straordinari poteri che nascondono. Movendosi alla luce della torcia tra gli scaffali e nel parco gli aspiranti esploratori ed esploratrici, grazie alla guida esperta dello staff della biblioteca, vivranno l’eccezionale esperienza di indagare cosa accade fra i libri quando tutto è buio e di addormentarsi in sacco a pelo in sala lettura, non senza prima essersi concessi il proverbiale “spuntino di mezzanotte”. L’avventura per i ragazzi continuerà per tutta la notte e si concluderà domenica 10 settembre alle 8.00.