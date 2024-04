Slow Food Treviso - Disco Soup

Udite Udite gente!

Arriva a Treviso sabato 20 aprile la Disco Soup

Ci vediamo presso Colonia Agricola a partire dalle 11.30

Di cosa si tratta?

? un evento contro lo spreco alimentare lanciato dal movimento Slow Food Youth Network. Un momento di convivio gioioso e caciarone dove gustare insieme una ghiotta zuppa di verdure.

La zuppa preparata con gli scarti alimentari messi a disposizione da Colonia Agricola: tante verdure e legumi da gustare insieme combattendo lo spreco alimentare!

Un altro passetto per la transizione proteica: zuppe e insalate sono sempre appetitose e facili da preparare!

Martina Tripi ci parlerà della cucina di riciclo casalinga: porta a casa con te due simpatiche ricette!

Potrai conoscere anche la Bottega Giardino di Colonia Agricola, un altro dei nostri Locali Amici!

Spostati in modo più sostenibile!

FIAB organizza la biciclettata dal centro di Treviso: 30 minuti all'aria aperta, con il metodo di trasporto più sostenibile e salutare!



Per ulteriori informazioni contattare la referente Rosanna

348 3528502

Vi invitiamo a fare festa insieme a noi: combattere lo spreco non è mai stato così divertente!



20 aprile

dalle 11:30 alle 15:00

presso Colonia Agricola in via Cardinal Callegari, 32 - Vascon di Carbonera

vi invitiamo a cogliere la possibilità di raggiungere la location su due ruote insieme a FIAB, che partirà con una bella biciclettata da Porta San Tomaso

E' gradita la prenotazione scrivendo a treviso@network.slowfood.it

Ingresso libero, ma un'offerta libera sarà molto gradita!

La zuppa verrà distribuita fino a esaurimento scorte