Smart bugs - Laboratorio di costruzione di casette per gli insetti

“Smart bugs” domenica 21 aprile 2024 presso il Parco de La Storga.

Attività per tutta la famiglia dalle 10.00 alle 12.30

Una passeggiata attraverso il parco che diventerà un’occasione per scoprire il meraviglioso mondo degli insetti, e della loro importanza negli equilibri degli habitat.

Grazie alla collaborazione con Smart bugs sarà possibile osservare i vari stadi di crescita delle farfalle, e in un laboratorio di semplice falegnameria costruire casette per gli insetti da installare nel proprio giardino per il monitoraggio della biodiversità del luogo in cui si abita.

Ritrovo ore 10.00 presso la sede de La Storga.

Ingresso da via Cal di Breda 130-Treviso, parcheggio dal Museo etnografico – Case Piavone.

A seguire passeggiata che si concluderà presso la sede de La Storga dove ciascuna famiglia potrà realizzare una casetta per gli insetti in legno da portarsi a casa.

La partecipazione ha un costo di 10 euro per i bambini (dai 6 ai 14 anni d’età) e 15 euro per gli adulti, da versare in loco in contanti o tramite Pos.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro giovedì 18 aprile.

L’iniziativa si svolgerà con un numero minimo di partecipanti. Sarà data conferma dello svolgimento venerdì 19 aprile via e-mail.

Si raccomanda puntualità e abbigliamento adeguato al contesto (calzature idonee a percorso sterrato).

L’evento è confermato anche in caso di mal tempo, il programma tuttavia verrà adeguato in base alle condizioni meteo.

Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare il numero della segreteria 3911242439 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17 o inviare una mail a famiglie@lastorga.eu