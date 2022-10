Sorellanza, a Pieve di Soligo tre giovani campionesse leader nello sport

Martedì 25 ottobre a Pieve di Soligo: Silvia Biasi, Alessandra Prosdocimo e Laura Tomasi. Tre campionesse, tre giovani donne che hanno fatto della resilienza il loro mantra. Dopo le dirigenti scolastiche è la volta delle “Leader nello sport”.

Martedì 25 ottobre le protagoniste di “Sorellanza” - la rassegna organizzata dagli assessorati alla Cultura e Pari Opportunità della Città di Pieve di Soligo - saranno Silvia Biasi, Alessandra Prosdocimo e Laura Tomasi. Il tema di discussione sarà lo sport come passione e professione. Partendo dalle testimonianze personali e dai percorsi di vita, le tre atlete racconteranno le loro fatiche, i sacrifici, la gioia delle vittorie e l’insegnamento tratto da ogni sconfitta. Silvia Biasi, olimpionica di Sitting Volley e libero titolare della nazionale italiana. Con la maglia azzurra ha conquistato un argento ai Campionati Europei 2019 e un quarto posto ai Mondiali del 2018. Allena una squadra di giovanissime del Volley Codognè. Alessandra Prosdocimo, ex atleta professionista di judo del centro sportivo dei carabinieri, campionessa europea giovanile, vice campionessa del mondo ai giochi militari di Wuhan nel 2019 e vincitrice di venti medaglie in Coppa del Mondo. Laura Tomasi, prima campionessa italiana su strada donne esordienti e successivamente campionessa italiana quartetto su pista donne allieve. Dal 2018 è ciclista professionista con la Top Girls Fassa Bortolo - dove ottiene subito 4 vittorie (due nel 2019). Dal 2022 corre per UAE Team ADQ - tra le prime 10 squadre al mondo con due podi World Tour. Ha corso 4 Giri d’Italia e 1 Vuelta di Spagna. L'incontro, condotto dalla giornalista Adriana Rasera, si svolgerà martedì 25 ottobre 2022, a partire dalle ore 20:45 presso l’Auditorium della Biblioteca ‘Battistella Moccia’ di Pieve di Soligo. La rassegna è promossa dalla Città di Pieve di Soligo e rientra nel calendario RetEventi Cultura Veneto 2022.