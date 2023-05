Sostenibilità e persona: persona al centro o persona centrata?

Viviamo una vita sostenibile? Presi come siamo da impegni e responsabilità nei vari contesti del nostro vivere quotidiano, sempre più pressati e in affanno, rischiamo di perdere equilibrio e armonia. Alzarsi e andare al lavoro può diventare una fatica insopportabile, così come affrontare i problemi portati dai figli, dalla coppia, dai familiari. Può accadere che non riusciamo più ad apprezzare quello che abbiamo intorno a noi, che si perda il “gusto” di vivere di prima. Questo può accadere quando la malattia prende il sopravvento, ma può accadere anche quando non ci curiamo più di noi stessi, quando la nostra vita diventa disordinata inseguendo comode e inconcludenti compensazioni a ciò che manca nel “profondo”. Può accadere quando non siamo in equilibrio interiore in tutti gli aspetti del nostro “Io” e questo, a lungo andare, può portarci a vivere momenti di disagio, sofferenza e spersonalizzazione.



Ecco che allora diventa indispensabile prendersi cura di sé stessi, per il benessere fisico, mentale e sociale nostro e delle persone che vivono con noi. Ecco che allora diventa importante vivere il lavoro e la professione in modo equilibrato e sano, così come tutti gli altri aspetti della nostra vita.



Come riuscire a recuperare motivazioni ed energie tra continue pressioni ed impegni? Quale è la nostra “Mission” di vita personale e quali le nostre priorità? Come possiamo aumentare la consapevolezza di noi migliorando la qualità della nostra vita? E’ possibile vivere il lavoro come luogo e momento per prendersi cura si sé stessi e degli altri? Cosa hanno da insegnarsi reciprocamente la “Chiesa” e il “Management”? E’ possibile un incontro fra “Business” e “Spiritualità” per un nuovo umanesimo del lavoro e della vita professionale?



Padre Natale Brescianini, Monaco Benedettino Camaldolese, Coach ACC ICF e noto relatore invitato spesso in convegni ed eventi televisivi, Don Bruno Baratto, Direttore Migranti della Diocesi di Treviso e Presidente di “Giavera Festival” e Diego Zandonella Callegher, Business e Life Coach PCC ICF e Analista di comportamenti, motivazioni e quoziente emotivo, proveranno a dare risposta a queste ed altre domande in occasione del seminario online e in presenza: “Sostenibilità e Persona: persona al centro o persona centrata?”, che avrà luogo mercoledì 17 maggio, dalle 18.30 alle 20.00. E’ possibile partecipare online ma per la qualità e abilità dei relatori è consigliata la presenza fisica in Villa Labia, Via Postumia Romana n. 1, Postioma (TV).



PROGRAMMA



"I nostri equilibri di vita per una esistenza più sostenibile" - Diego Zandonella Callegher - Life e Business Coach PCC ICF, Analista di comportamenti, motivazioni e quoziente emotivo qualificato TTI Success Insights



“La contaminazione generativa: il Management e la Chiesa si incontrano: casi reali” - Diego Zandonella Callegher - Introduzione alle 2 successive testimonianze del Seminario



Testimonianza: "Fare squadra fra Parroci: un caso concreto" - Don Bruno Baratto - Collaborazione Pastorale di Breda e Maserada, Direttore Migranti della Diocesi di Treviso, Ideatore del Meeting internazionale "Ritmi e Danze dal mondo" e Presidente di "Giavera Festival" di Giavera del Montello (TV) -



Testimonianza: "Persona al centro o persona centrata? Business e spiritualità, prove tecniche di dialogo" - Padre Natale Brescianini - Monaco Benedettino Camaldolese presso l'Eremo di Monte Giove (PU), Coach ACC ICF, co-autore del libro "Coaching per la vita spirituale", San Paolo Edizioni



L’evento è ideato e organizzato da “ORA Team – Orientamento, Relazione, Ascolto”. Per partecipare al seminario iscriversi gratuitamente qui: https://S7.eventbrite.it