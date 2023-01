Giornata della Memoria - Ecco lo spettacolo “Ogni cosa è illuminata”

Venerdì prossimo 27 gennaio le porte del Teatro Accademico si apriranno per ospitare lo spettacolo “Ogni cosa è illuminata”, rappresentazione voluta dall’Amministrazione comunale per un messaggio rivolto alla Cittadinanza in occasione della Giornata della Memoria 2023.

Il racconto è tratto dall’omonimo libro di Jonathan Safran Foer, autore di Molto forte, incredibilmente vicino. Il libro Ogni cosa è illuminata ha vinto il premio National Jewish Book Award e un Guardian First Book Award. Nel 2005 è stato tratto anche l’omonimo film. La riduzione ad opera dell’attore, regista e drammaturgo Marco Artusi è attenta a collegare tutti i fili narrativi - e di memoria - permettendo alla storia di svolgersi nei suoi aspetti esilaranti e a tratti strazianti. Le musiche del compositore, musicista e sound designer Giovanni Frison, eseguite dal vivo, tra sonorità acustiche popolari e sperimentali, portano gli ascoltatori in un viaggio sonoro immersivo ed evocativo.

Ingresso gratuito con inizio ore 20.30.