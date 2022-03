Spettacolo "La regina dell'acqua" al Teatro Sant'Anna

Domenica 3 aprile alle ore 17 il Teatro Sant’Anna ospita un coinvolgente spettacolo insieme a Polpetta e Caramella – le attrici Laura Feltrin e Margherita Re, amatissime dai bambini – che presentano “LA REGINA DELL’ACQUA”, regia di D. Stefanato, testi di S. Manfio.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO – È una libera rilettura della fiaba scritta da Handersen: in scena insieme alle protagoniste Polpetta e Caramella, che ci deliziano con divertenti gag, ci sono anche i pupazzi dei Cuccioli che interpretano, a modo loro, i personaggi di Kai (il coniglio Cilindro) e Gerda (la papera Diva). Il piano nefasto della Regina dell’acqua prevede di ottenere il dominio su tutta l’acqua che scorre nel regno. Per far ciò, l’intrigante e prepotente Regina si allea con la perfida Maga Cornacchia, anch’essa un personaggio antagonista sempre presente negli spettacoli de Gli Alcuni.

La Maga ipnotizza Cilindro e lo rapisce, chiudendolo nel suo castello… dopo varie peripezie lo spettacolo finirà bene, grazie anche all’intervento attivo dei bambini del pubblico, che aiuteranno le attrici, cantando e risolvendo degli indovinelli. Questa rielaborazione di una famosa fiaba di Andersen si concentra sull’importanza di fare un uso corretto dell’acqua: risorsa limitata, esauribile e troppo spesso sprecata.

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nel teatro. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno del teatro.

- Domenica 10 aprile la lunga rassegna del Sant’Anna si conclude con lo spettacolo “IL MIO AMICO È UN ASINO”, di Florian Teatro.