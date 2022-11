Spettacolo “L’è stata colpa de na tega”

Arriva da Falzè di Piave la compagnia Esterina Casòla, protagonista della seconda serata della rassegna “Un palco a Santa Bona”. Sabato 12 novembre al Piccolo Teatro Cordimunda, andrà in scena la commedia in tre atti: “L’è stata colpa de na tega”, scritta da Dino Covolan e diretta da Maria Teresa Gambin.



Sono gli anni ’50. In una tipica borgata veneta, la vita scorre secondo ritmi e canoni che in molti anni si sono ben consolidati: occhiate furtive, incontri, pettegolezzi, sogni di cambiamenti che difficilmente si realizzeranno. I bei tempi andati, quando si andava d’amore e d’accordo? Non proprio, basterà poco infatti, una “tega” per l’appunto, per scatenare un litigio che finirà per sconvolgere la tranquillità del borgo.



Gli spettacoli al Piccolo Teatro Cordimunda, in via Santa Bona Nuova 116, inizieranno alle 21:00 con ingresso in sala dalle 20:30.



I posti prenotati resteranno disponibili fino alle 20:45.