Sportiamo - Centro Commerciale Panorama

Il Centro Commerciale Panorama di Villorba celebra lo sport con un mese di eventi dedicati alle società sportive del territorio, promuovendo i valori e i benefici che le differenti discipline sanno trasmettere: a partire da sabato 23 settembre, per quattro weekend, la galleria del centro si trasformerà in un “palazzetto dello sport” d’eccezione, accogliendo le esibizioni di numerose società locali e atleti che parteciperanno alla prima edizione di SporTiAmo, evento organizzato con il patrocinio del Comune di Villorba. Lo sport si potrà incontrare, guardare e provare, spaziando dalla danza alle arti marziali, dall’atletica al pugilato, dal tennis al rugby: ciascuno (dai più piccoli ai più attempati) potrà trovare la disciplina più adatta, confrontandosi con gli sportivi che già la praticano e mettendosi alla prova.

Il Centro Commerciale Panorama vuole così offrire un’occasione di visibilità alle società e associazioni sportive locali che quotidianamente si occupano del benessere fisico e psichico dei propri atleti, favorendo l’abitudine all’impegno e alla disciplina nei più giovani e la socialità e lo svago negli adulti.

“Ci è sembrato doveroso – spiega la direzione del Centro Commerciale Panorama di Villorba – offrire una “vetrina” alle realtà locali, per far conoscere e promuovere il loro lavoro quotidiano di costruzione di una società più sana. L’augurio è che i clienti colgano questa opportunità, scegliendo di iniziare il percorso sportivo più adatto alle proprie esigenze”.



Info: https://www.centrocommercialepanoramavillorba.it/