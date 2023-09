Il Centro Commerciale Panorama di Villorba celebra lo sport con un mese di eventi dedicati alle società sportive del territorio, promuovendo i valori e i benefici che le differenti discipline sanno trasmettere: a partire da sabato 23 settembre, per quattro weekend, la galleria del centro si trasformerà in un “palazzetto dello sport” d’eccezione, accogliendo le esibizioni di numerose società locali e atleti che parteciperanno alla prima edizione di SporTiAmo, evento organizzato con il patrocinio del Comune di Villorba. Lo sport si potrà incontrare, guardare e provare, spaziando dalla danza alle arti marziali, dall’atletica al pugilato, dal tennis al rugby: ciascuno (dai più piccoli agli adulti) potrà trovare la disciplina più adatta, confrontandosi con gli sportivi che già la praticano e mettendosi alla prova. Il prossimo appuntamento è per domenica 1° ottobre, dalle 15.30 alle 19.00 e si potranno incontrare Team Italia Studio Danze Treviso, Asd Treviso Ring Boxe e Pink Up MoitoFit (fitness).



Nel weekend successivo, sabato 7 e domenica 8 ottobre, sempre dalle 15.30 alle 19.00 si potranno conoscere Madreperla Scuola di danza (FatChanceBellydance), Asd Studio Karate Jitsu, Asd Gymnasium e Asd Wejump. Gran finale sabato 14 e domenica 15 ottobre, dalle 15.30 alle 19.00, quando, accanto ad Angeldance, Asd Ardor (ginnastica ritmica) e Asd Park Tennis, arriveranno le squadre di Villorba Rugby: le ragazze della Serie A Femminile, la formazione delle “ricce”, e i ragazzi della Serie B Maschile, i “ricci”, saranno a disposizione dei fan della palla ovale e di quanti vogliono avvicinarsi al rugby, uno sport che brilla per correttezza e spirito di gruppo e conta nella Marca numerose eccellenze.