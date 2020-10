Conferenza "Storie di donne che fanno la storia: Liliana Segre"

INVITO ai soci e anche non soci PER UN PRESENTE MIGLIORE. Martedì 13 ottobre 2020, ad ore 16, l'Osservatorio Ctg Antelao vi invita alla Sala Verde di Palazzo Rinaldi di Treviso alla conferenza con immagini STORIE DI DONNE CHE FANNO LA STORIA: LILIANA SEGRE che sarà tenuta dalla socia e attiva collaboratrice dell'associazione Prof. LIA MELISURGO. L’incontro dedicato a Liliana Segre, programmato per il marzo scorso, è slittato più volte fino ad approdare al 13 ottobre. Ma il soggetto scelto non ha perso pertinenza o rilievo, sia per il novantesimo anniversario - il 10 settembre - della nascita della Senatrice a vita, che per una necessità sociale di cui forse non si è pienamente consapevoli. Si può essere vittime della Storia e restare solo un numero nella statistica; dopo esserne stati vittime se ne può diventare artefici. Nel nostro non facile presente, tra ricorrenti indifferenze o faziosità, una donna come Liliana Segre indica l'unico senso percorribile sulla strada per un futuro migliore del passato. L'accesso alla sala sarà consentito anche ai non soci ma solamente alle prenotazioni che perverranno fino ad esaurimento dei posti, esclusivamente per whatsapp Antelao 3478790007 o email o SMS. Per motivi di sicurezza presentarsi almeno 10 minuti prima; segnalare tempestivamente l'eventuale rinuncia o assenza; in caso di malesseri o febbre pari o superiore a 37.5 rimanere a casa; sono d'obbligo l'uso della mascherina e le distanze di sicurezza. PRENOTATEVI SUBITO