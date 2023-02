Strange Kind Of Women: al Mattorosso l'unica tribute band femminile europea ai Deep Purple

Orario non disponibile

Quando Dal 04/02/2023 al 04/02/2023 Orario non disponibile

Lo show

Sabato 04 Febbraio

Strange Kind Of Women

l’unica tribute band femminile europea ai Deep Purple

UNICA DATA ITALIANA

MATTOROSSO – Montebelluna (TV)

Modalità d’ingresso

CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 5,00€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423303757

SOLO SPETTACOLO

con prenotazione: ingresso garantito allo spettacolo, 15€ compresa consumazione.

La prenotazione si effettua ENTRO SABATO 4 FEBBRAIO ALLE ORE 12.00 tramite il nostro sito compilando il modulo qui sotto evidenziando nome e cognome di ogni persona.

senza prenotazione: ingresso in loco ad esaurimento posti, €18 comprensivi di consumazione

BIOGRAFIA STRANGE KIND OF WOMEN

I Deep Purple sono sempre stati considerati la rock band più innovativa e di successo di tutti i tempi e siamo molto felici di annunciare questo progetto rock al femminile in loro onore!

Le Strange Kind of Women dal 2019 sono l’unica tribute band al femminile ai Deep Purple e in pochi anni di attività hanno calcato i palchi di mezza Europa con lo stesso spirito infuocato della band di Hertford.

Le SKOW sono: Eliana Cargnelutti, tra le più talentuose chitarriste in Italia, fondatrice del progetto; Alteria, una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano, nota speaker di Virgin Radio ed ex leader dei NoMoreSpeech; Paola Zadra, bassista che da anni collabora con grandi artisti nazionali e progetti rock importanti (Fedez, J-Ax, Marco Masini, Gianni Morandi, ecc.), Margherita Gruden all’hammond e Chiara Cotugno alla batteria, talentuose musiciste jazz; tecnica e anima fuse assieme per un risultato potente ed evocativo.