"Suicidio, prima e dopo dal gesto alle emozioni": convegno a Godega di Sant'Urbano

L'assessorato alla Famiglia e l'assessorato alle Attività Socio-Sanitarie del Comune di Godega di Sant'Urbano, in collaborazione con il Tavolo Prevenzione Suicidi di Treviso, sono onorati di invitare il pubblico a un importante incontro su un tema tanto cruciale quanto delicato: la prevenzione del suicidio e le sue ripercussioni.

In questa serata speciale, prevista martedì 26 settembre alle ore 20.30 presso il Palaingresso Fiera, verrà affrontato il tema del suicidio, cercando di offrire diverse prospettive e testimonianze dirette. Il programma include: Parola al Terapeuta: una sessione guidata da un esperto terapeuta che fornirà un'analisi approfondita delle dinamiche psicologiche e delle strategie preventive che possono essere adottate per prevenire il suicidio. Il Contributo delle Associazioni "Il Filo di Simo" e "La Rete di Malachia": queste due importanti associazioni condivideranno le loro esperienze e il loro lavoro sul campo, illustrando come affrontano la questione a livello comunitario e quali risorse sono a disposizione per prevenire il suicidio. Visione Religiosa: durante questo segmento, verranno presentate riflessioni sulla speranza e sul sostegno spirituale disponibili per coloro che lottano contro pensieri suicidi. Testimonianze Dirette: il pubblico avrà l'opportunità di ascoltare storie personali e ispiratrici da parte di individui che hanno vissuto l'esperienza del suicidio da vicino. Il nostro obiettivo è creare un ambiente di solidarietà e comprensione, dove possiamo lavorare insieme per costruire una comunità più consapevole e solidale. Vi invitiamo a partecipare a questa serata significativa, unendo le forze per combattere il fenomeno del suicidio attraverso l'educazione, la comprensione e l'azione collettiva.