27^ Marcia dei Castelli

L’appuntamento è a partire dalle 7.30 di domenica 10 marzo davanti alla Cantina Conte Collalto di Susegana (Treviso). L’Azienda Agricola Conte Collalto, una delle realtà vitivinicole più antiche d’Italia, sarà anche quest’anno punto di partenza e di arrivo della Marcia dei Castelli.

Una marcia non competitiva organizzata in tre diversi percorsi (si può scegliere tra i percorsi di 7, 13 o 19 chilometri, ai quali si aggiunge un percorso baby di 4 chilometri) che vede tra i suoi organizzatori il Comune di Susegana e Antonio Cenedese, alias Tony Roccia, una vera e propria istituzione per il territorio: “La scorsa edizione ha visto la presenza di oltre 10.000 persone. La marcia di quest’anno porterà i partecipanti – racconta Cenedese– ad ammirare un contesto paesaggistico di notevole interesse naturalistico. E soprattutto, si attraverseranno le mura del castello di San Salvatore”.

Come già l’anno scorso, si potranno attraversare i vigneti e le proprietà boschive appartenenti alla Principessa Isabella Collalto de Croÿ e, per concessione straordinaria, anche quest’anno la marcia transiterà anche all’interno delle mura del castello di San Salvatore, dimora privata.

Inoltre, la cantina Conte Collalto conferma i due nuovi premi istituiti per la prima volta l’anno scorso: il primo destinato al “gruppo di donne più numeroso” al quale verrà riservata una bottiglia di Magnum Violette. Si tratta di un Rosé Spumante Extra-Dry.

Violette nasce sulle colline attorno al castello di San Salvatore, è prodotto da uve Manzoni Moscato, incrocio di Raboso Piave e Moscato d’Amburgo. Un omaggio alla dinastia Collalto: Violette è il nome della figlia di Isabella Collalto.

Mentre il “gruppo storico”, ovvero quel gruppo che può vantare la propria partecipazione da più anni alla marcia, sarà invece omaggiato con un Magnum di Rambaldo, riserva e fiore all’occhiello della sezione dei vini nobili della Cantina. Il nome Rambaldo deriva appunto dal Conte Rambaldo VIII: fu lui a far costruire, nel XIII secolo, il castello di San Salvatore. Un uomo dal carattere solido e rigoroso come questo vino, ottenuto da un blend di uve che raccontano la storia della viticultura dei Collalto dai tempi del medio evo: Cabernet, Merlot e Refosco.

Una premiazione nel solco della storia: da sempre main sponsor dell’evento, l’azienda agricola Conte Collalto è situata da Wired all’ottavo posto nella classifica mondiale delle 50 aziende più antiche del mondo, ancora in attività.

La dinastia Collalto compare in documenti ufficiali sin dal 958. Nel 2007 il comando dell'azienda è stato assunto dalla principessa Isabella Collalto de Croÿ che ha focalizzato la sua attività sulla sostenibilità degli impianti, l’impiego di fonti energetiche rinnovabili e grande attenzione alla biodiversità locale.

Nel flyer creato per la promozione dell’evento, Antonio Cenedese sottolinea che per gruppo si intende un numero minimo di 20 persone. Così come specifica che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

La marcia, sottolinea ancora Cenedese, è anche un test significativo di educazione e civiltà: si invitano pertanto i partecipanti a contribuire alla pulizia dell’ambiente gettando i rifiuti solo negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti in prossimità dei punti ristoro.

Sarà assicurato il servizio sanitario a cura della Croce Rossa con presenza di medici e ambulanze. I percorsi verranno segnalati con specifica cartellonistica e alla fine del percorso, nel piazzale della cantina Conte Collalto ci sarà uno stand finale con ristoro per tutti.

Info e approfondimenti: www.cantine-collalto.it

Quota adesione 3 euro.

Per iscrizioni contattare Antonio Cenedese (Tony Roccia) 347 3062803