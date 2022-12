Al Teatro Comisso lo spettacolo "Matteotti medley"

Zero Branco

Il ventenne Giacomo Matteotti aveva detto: “Ogni epoca ha avuto i suoi martiri, le sue vittime, gli inutili eroi che col loro sacrificio, hanno aperto gli occhi e la strada agli altri”. Il 10 giugno del 1924, a Roma, sul lungotevere Arnaldo da Brescia, quello stesso “ragazzo” veniva rapito e ucciso da un gruppo di “arditi” del fascio milanese, squadraccia della cosiddetta “Ceka fascista”, organismo voluto da Mussolini. Matteotti medley ripercorre questa storia. Una narrazione d’un solo attore, ma a molteplici voci: il passato prende corpo attraverso corpo e voce dell’interprete e il racconto documentale si fa testimonianza funambolica tra grande storia e piccole storie. Ognuno di noi è chiamato a rispondere, come può o come deve, alla domanda: che valore ha, per noi, oggi, la democrazia?

documentario teatrale a c. di e con Maurizio Donadoni

regia Paolo Bignamini

scene e costumi studenti del Biennio di Scenografia dell’Accademia di Brera

musiche di Stefano Indino

produzione Teatro de Gli Incamminati/deSidera

in collaborazione con Fond’azione dopolavoro