Al Teatro Comisso debutta la nuova commedia "Tre sull'altalena"

RE SULL'ALTALENA - Commedia di Luigi Lunari

Debutta la nuova commedia teatrale firmata Streben Teatro per la regia di Sebastiano Boschiero.



Domenica 11 luglio 2021 alle ore 21

Presso il Teatro G. Comisso di Zero Branco (TV)



POSTI LIMITATI!



BIGLIETTI:

INTERI: 10€

RIDOTTI (bambini fino ai 12 anni e senior over 65): 5€



CON:

Marisa Gianni, Alessandra Tesser, Angela Caltanella, Mattia Mometti.



ASSISTENTE DI SCENA:

Sara Cognigni



Per info e prenotazioni: info@strebenteatro.it oppure 392 1953869





SINOSSI:



Un’imprenditrice, una sergente dell’esercito e una professoressa si trovano nello stesso luogo per tre ragioni diverse: la signora per un incontro, il sergente per trattare un acquisto per caserma, la professoressa per ritirare la stampa di un suo libro. Ma dove si trovano esattamente? Un discreto e comodo ufficio, un luogo di affari, o una casa editrice? È possibile che tutte e tre abbiano sbagliato indirizzo?



E’ una strana situazione, resa ancora più misteriosa da fatti che accadono e da un allarme antinquinamento che impedisce loro di uscire. Saranno costrette a passare insieme la notte e attraverso una serie di divertenti situazioni comico surreali, le tre vedono crescere i loro sospetti e inizieranno a domandarsi e cercare possibili conclusioni sul luogo in cui si trovano confinate.



Il ritmo serrato e la fine ironia sono gli ingredienti forti di questa commedia definita da Dario Fo: “Una macchina di fantastica fattura. Io l’ho letta di un fiato, ridendo a bocca spalancata. E’ una delle poche invenzioni teatrali per le quali valga la pena uscire la sera, sobbarcarsi il rito della vestizione, prenotare il biglietto e starsene seduti in una sala stipata di gente…”.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...