Teatro in Cantina - Spettacolo con degustazione di vini "L'amore secondo Goldoni"

Domenica 14 maggio gli spazi del maestoso e storico granaio dell'Azienda Agricola Giol a San Polo di Piave ospiteranno lo spettacolo teatrale condotto dalla compagnia Teatro CartaPesta, in cui ogni atto sarà intervallato dalla degustazione dei vini biologici e vegani Giol.

“L’amore secondo Goldoni” è un adattamento teatrale di tre commedie goldoniane tra le più conosciute al grande pubblico: “La Locandiera”, “Gli Innamorati” e “La vedova scaltra”. In tutte e tre il tema centrale è il rapporto amoroso tra i personaggi, qui arricchito con alcuni inserti tratti dalle lettere introduttive che Carlo Goldoni stesso scrisse come una sorta di commento critico alle proprie opere. La risata è assicurata, quindi, ma non senza qualche spunto di riflessione più profondo. Deliziato da una degustazione di vini pregiati, lo spettatore verrà accompagnato per mano da Goldoni stesso alla scoperta delle infinite sfumature dell’amore romantico, dalle tristi sorti del Cavaliere di Ripafratta alle turbolente emozioni del povero Fulgenzio. Un’occasione per osservare questo sentimento con istinto quasi accademico; perché, come diceva il drammaturgo: “Il mondo è un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere.”



PROGRAMMA

- 17:00 arrivo e accoglienza ospiti

- 17:30 inizio spettacolo con degustazione di 3 vini

- 19:00 brindisi finale

- 19:30 termine evento



BIGLIETTI

Adulto 20 euro

Ridotto minorenni 10 euro

Famiglia (2 adulti + fino a 2 minorenni) 50 euro

Under 5: GRATUITO



PER INFO E PRENOTAZIONI:



info@castellogiol.it