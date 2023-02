Al Teatro Sant'Anna "La fame di Arlecchino”

Domenica 19 febbraio alle 16,30 al Teatro Sant’Anna per il cartellone di Una fetta di teatro sale in scena La Bottega Teatrale con “LA FAME DI ARLECCHINO”, davvero un grande classico del teatro di burattini, e spettacolo adattissimo alle giornate di Carnevale in cui le mascherine la fanno da padrone. “La fame di Arlecchino”, un coinvolgente spettacolo sulle maschere che affronta in maniera divertente i personaggi della grande tradizione italiana della Commedia dell’Arte, è scritto e diretto da Giuseppe Cardascio, che sta in baracca e muove i burattini che colloquiano con Salvatore Vàrvaro, che sul palco veste i panni di Arlecchino.

L’Arlecchino che vedremo sulla scena è sempre affamato, come da copione, e deve fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone per riempire la sua pancia sempre vuota. Ce la farà? Quel che è certo è che riuscirà, come sempre, a prendere tante bastonate, come nella classica tradizione del teatro dei burattini. Lo spettacolo riuscirà a divertire veramente tutti e anche gli adulti potranno dimenticare per un’ora i loro seriosi ruoli genitoriali e divertirsi con i bambini, interagendo con i due attori sul palco. L’improvvisazione, infatti, caratterizza la performance dei due attori, che interagiscono sempre col pubblico divertito e partecipe. La magia di maschere e burattini funziona ancora, fortunatamente.

“La fame di Arlecchino” ha vinto il Premio Ribalte di Fantasia nel 2017 ed è stato premiato come Migliore Spettacolo al Red Mood Festival di Mosca nel 2019. La Bottega Teatrale lavora molto all'estero: in questi anni le tournée l’hanno portata in Bulgaria, Svizzera, Francia, Polonia, Spagna, Tunisia, Messico, Marocco, El Salvador, Guatemala, India, Turchia…

- Domenica 26 febbraio la compagnia Teatro Blu presenterà lo spettacolo “Peter Pan… un sorriso, una fata”.

Le informazioni sempre aggiornate sulla rassegna si possono trovare sulla pagina fb del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito LIVE.ALCUNI.IT https://live.alcuni.it/

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì ore 15-18,30 | domenica ore 15 -17,30.