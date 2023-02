Al Teatro Sant'Anna lo spettacolo “Peter Pan…un sorriso, una fata"

Domenica 26 febbraio alle 16,30 al Teatro Sant’Anna per il cartellone Una fetta di teatro va in scena “PETER PAN… UN SORRISO, UNA FATA”, affascinante spettacolo per bambini dai 3 anni in su proposto da Teatro Blu, per la regia di Silvia Priori, che è anche l’autrice del testo teatrale.

Sul palco Arianna Rolandi e Fabrizio Cadonà interpretano la celeberrima fiaba pregna di valori e significati riguardanti l'infanzia e il passaggio verso l'adolescenza, fiaba che però viene rovesciata in questa innovativa messa in scena. E allora facciamo conoscenza con Peter, diventato un manager molto impegnato e molto stressato, e con Trilly, che viene rappresentata come una bambina magica che vuole aiutarlo a uscire dalla prigione della sua routine.

LO SPETTACOLO: Vediamo Peter impegnato nella sua piccola scalata sociale: si sveglia la mattina di buon’ora, si veste, fa colazione, corre in ufficio dove trascorre la sua giornata a ritmo accelerato fra telefonate, riunioni, corse da un piano all’altro. La sera e? cosi? stanco che non riesce a prendere sonno… e la sveglia suona inesorabilmente ogni mattina alla stessa ora. La piccola Trilly, con la sua energia e la sua gioia, cerca di fermare Peter, di sottrarlo al vortice in cui è imprigionato, ma la sua presenza lo infastidisce…

Ricordando l’Isola che non c’è e i tanti personaggi che la popolano, Trilly riesce finalmente a coinvolgere Peter. L’uomo e la bambina si abbandonano ai voli della fantasia, dimenticando la fatica del ritmo quotidiano e riscoprendo il sapore del gioco e il potere del sogno, il piacere del lasciarsi andare in un luogo dove tutto è possibile.

Il ritrovato legame tra i due continuerà a permeare il quotidiano, che pur con le sue regole sarà vissuto con spirito diverso, più leggero, più sereno.

- Domenica 5 marzo la nuova coppia formata da Polpetta e Frollino presenta in PRIMA NAZIONALE lo spettacolo “DORA LA PESCIOLINA D’ORO”.

Le informazioni sempre aggiornate sulla rassegna si possono trovare sulla pagina fb del Sant’Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro) oppure sul sito LIVE.ALCUNI.IT https://live.alcuni.it/

Costo: entrata € 6 | gratuito sotto i 3 anni | sono disponibili abbonamenti da 5 e 10 ingressi al costo di € 27,50 e € 50. Le tessere abbonamento non sono nominative e si possono utilizzare anche per l’ingresso di amici e parenti. Orari biglietteria: da lunedì a venerdì ore 15-18,30 | domenica ore 15 -17,30.