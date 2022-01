Al Teatro Sant'Anna c'è "Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai"

Domenica 30 gennaio alle 16,30 il Teatro Sant’Anna presenta uno spettacolo con protagonisti Gli Alcuni: Sergio Manfio e Francesco Manfio, nei panni del burbero Capi e del suo Assistente, interpretano “AHI AHI AHI SI SCIOLGONO I GHIACCIAI” e sapranno come di consueto divertire e coinvolgere i giovani spettatori in sala, pur affrontando un argomento serio e importante come quello dei cambiamenti climatici.

Con questo spettacolo Gli Alcuni affrontano uno dei grandi problemi del nostro tempo: si parla infatti di “effetto serra”, spiegando il fenomeno ai bambini in modo semplice e immediatamente comprensibile, suggerendo anche qualche consiglio su cosa fare per aiutare il nostro pianeta. Il protagonista, insieme al Capi e all’Assistente, è un pupazzo di neve che, al Polo Nord, si sta sciogliendo, mentre assistiamo agli sforzi di alcuni giovani esquimesi che cercano in tutti i modi di salvarlo. Il Vecchio dei Ghiacci chiarirà loro cosa stia in realtà succedendo.

Lo scopo è quello di spiegare ai giovani spettatori perché la temperatura del nostro pianeta si sta lentamente alzando, quali sono i problemi che ne derivano e come tutti noi possiamo porvi rimedio, nel comportamento di tutti i giorni, adattando dei comportamenti virtuosi. Per definire e affrontare nel modo migliore le tematiche di questo spettacolo – così come per numerosi altri progetti dedicati ai bambini e al mondo della scuola, come le serie cartoon “H2Ooooh!”, “Un disegno per la pace” e “Leonardo Expo” – Gruppo Alcuni ha collaborato a stretto contatto con i professionisti dell’UNESCO Venice Office.

I fratelli Manfio sono anche gli autori di una delle serie-rivelazioni della Tv dedicata ai più piccoli: sicuramente tutti i bambini conoscono i simpatici “Mini Cuccioli a Scuola”, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo. La grande novità per grandi e piccini, anche questa in onda da lunedì 31 gennaio ogni giorno su Rai Yoyo, è la serie slapstick “Vlady&Mirò”.

COSTO DEL BIGLIETTO: € 6 a persona.

TESSERE: 5 ingressi € 27,50 | 10 ingressi € 50. La tessera è utilizzabile per tutti gli spettacoli teatrali al Teatro Sant’Anna e al Parco degli Alberi Parlanti nella stagione 2021/2022.

- Tutti gli spettatori sopra i 12 anni dovranno essere muniti di Green Pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2 per tutto il tempo di permanenza nel teatro. Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno del teatro.

