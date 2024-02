Mato de Guera, Gigi Mardegan in scena al Teatro Accademico

Ultimo appuntamento per la rassegna teatrale "Vite in scena", organizzata dal Coordinamento del volontariato della Castellana in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto. Sabato 24 febbraio, al Teatro Accademico, Gigi Mardegan e la compagnia "Il Satiro" porteranno in scena lo spettacolo "Mato de Guera" per la regia di Roberto Cuppone.

Come per i due spettacoli precedenti della rassegna, anche l'incasso di sabato sera sarà devoluto a sostenere il progetto di scuola e volontariato "Ci siamo anche noi per un futuro migliore" che vede coinvolti gli Istituti scolastici superiori di Castelfranco Veneto: Ipsia Galileo Galilei, Isiss Rosselli, Its Arturo Martini e il Liceo Giorgione oltre a numerose associazioni di volontariato del territorio. Il prezzo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto a 5 euro per gli studenti. Lo spettacolo inizierà alle 20.45.

Lo spettacolo

Mato de Guera è un testo sulla Prima Guerra Mondiale. La cosiddetta Grande Guerra serve come spunto per una analisi della guerra tout court e sulla sua inutilità. Ambientato a Treviso (per la precisione in una stanzetta del manicomio di Sant’Artemio) alla metà degli anni Trenta, discende con evidenza dalla grande tradizione letteraria veneta e in particolare dai parlamenti di Bilora e Ruzante.

Di cosa parla

Ugo e? sempre fuori e dentro dal manicomio, le sue case sono la Piazza e la Cella. Nel ‘15-18 ha vinto la guerra e ha perso tutto il resto: la famiglia, gli amici, l’onore, i suoi averi e il suo essere, ormai privo di Identita?, profugo della vita, nell’anno di grazia 1935, in cui si svolge la vicenda, non sopporta la serpeggiante retorica di guerra, la costruzione degli ossari non tanto per seppellire i morti, ma per preparare una nuova guerra. E cosi impreca, e? picchiato, internato, rimesso in strada. E tutto ricomincia. Ma, questa volta, in manicomio.