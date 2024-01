Riccardo III, il capolavoro di Shakespeare in scena al Teatro Accademico

Prenderà il via tra pochi giorni la rassegna teatrale "Vite in scena" organizzata dal Coordinamento del volontariato della Castellana in collaborazione con il Comune di Castelfranco Veneto. Scopo della rassegna è sostenere il progetto di scuola e volontariato "Ci siamo anche noi per un futuro migliore" che vede coinvolti gli Istituti scolastici superiori di Castelfranco Veneto: Ipsia Galileo Galilei, Isiss Rosselli, Its Arturo Martini e il Liceo Giorgione oltre a numerose associazioni di volontariato del territorio.

"Vite in scena" vedrà la partecipazione di tre importanti compagnie teatrali che hanno dato la loro disponibilità per presenziare gratuitamente alla rassegna. Il primo appuntamento è in programma sabato 27 gennaio al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto dove la compagnia teatrale "Arte Povera" con la regia di Francesco Boschiero metterà in scena il "Riccardo III" di William Shakespeare. Lo spettacolo inizierà alle 20.45, i biglietti costeranno 10 euro (5 euro per gli studenti). L'intero incasso della serata sarà devoluto a favore del progetto "Scuola-Volontariato". La rassegna "Vite in scena" proseguirà venerdì 9 febbraio con lo spettacolo "Pensaci Giacomino", di Luigi Pirandello messo in scena dalla compagnia G.T.A. Rinascita. Sabato 24 febbraio l'ultimo appuntamento con lo spettacolo "Mato de guera" di G. D. Mazzocato messo in scena dalla compagnia "Il Satiro", con Gigi Mardegan. Tutti gli spettacoli avranno luogo presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto con inizio alle ore 20,45.

Prenotazioni telefoniche ai numeri: 0423 721408 e 338 6851619

Prenotazioni via mail all'indirizzo: cvc.prenotazioni@gmail.com