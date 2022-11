Teatro8 Francenigo - "Storie di donne a ritmo di tango"

Reading Musicale Teatrale

STORIE DI DONNE A RITMO DI TANGO

Storie di Donne lette e raccontate da Donne, condite da momenti di musica e ballo. Uno spettacolo nato tra le mura di una biblioteca e grazie alla collaborazione tra le compagnie teatrali Castello Errante, Colonna Infame della città di Conegliano e l’Associazione Culturale Casello 24 di San Vendemiano per celebrarle e soprattutto per condividere insieme un momento speciale.

L’idea si sviluppa e cresce da questa sinergia tra Donne, ma anche grazie al contributo di due amanti del tango come Luis Piai ed Andrea Spignese diventando così un incontro di anime dedicato alla bellezza delle Donne.



Queste arti si fondono per creare un momento di condivisione anche con il pubblico, che vive quasi in prima persona le dinamiche all'interno dello spazio dedicato a quel palco non palco. Un pubblico che si sorprende anche quando meno se l'aspetta ... perchè lo spettacolo vuole anche sorprendere, in maniera elegante e delicata sempre nel rispetto della magia del momento.