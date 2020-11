Fondazione Benetton presenta "Terra. Ultima chiamata" di Salvatore Giannella

La Fondazione Benetton Studi Ricerche ospita, venerdì 20 novembre alle ore 18, sulla piattaforma Zoom, la presentazione online del volume Terra. Ultima chiamata, a cura dello scrittore e giornalista, già direttore della rivista Airone, Salvatore Giannella, edito da Antiga Edizioni nel 2020, pubblicazione che rientra nel progetto “Mazzotti Contemporaneo” avviato lo scorso anno dall’Associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”.

Introduce Luigi Latini, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Benetton.

Intervengono Francesco Carrer, vice presidente dell’associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti”; Andrea Simionato, responsabile Antiga Edizioni; Edoardo Borgomeo, ricercatore esperto nella gestione dell’acqua all’Università di Oxford.

Coordina Salvatore Giannella, che è anche componente della Giuria del Premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti.

Per partecipare all’incontro su Zoom ci si deve iscrivere attraverso l’apposito link pubblicato nei canali social e nel sito della Fondazione Benetton Studi Ricerche, www.fbsr.it

Gli iscritti riceveranno via email il link di Zoom per prendervi parte.

Il libro, insieme ad altri qualificati interventi, raccoglie gli atti del convegno Mai più l’ambiente preso in giro, organizzato il 20 e 21 settembre 2019 ad Asiago (Vicenza) dall’associazione “Premio Letterario Giuseppe Mazzotti” e dedicato alla principale sfida dell’umanità: il mutamento climatico globale. Con contributi di Salvatore Giannella, Roberto Rigoni Stern, Sergio Frigo, Roberto De Martin, Luca Mercalli, Claudio Smiraglia, Richard Samson Odingo, Paola Favero, Paolo Spigariol, Giovanni Onore, Gianfranco Bologna, Massimiliano Vavassori, Dante Colli, Umberto Andretta, Antonella Fornari, Davide Fiore, Enrico De Mori, Giulia Maria Crespi, Franco Iseppi, Raffaele Marini, Gabriele Centazzo, il volume presenta una diagnosi aggiornata per capire lo stato del pianeta, visto da parte sia dei grandi divulgatori scientifici sia dei giovani della generazione Greta.

Il convegno Mai più l’ambiente preso in giro è stato organizzato nell’ambito del progetto “Mazzotti Contemporaneo”, teso a far emergere gli attuali protagonisti, degni eredi spirituali di Giuseppe Mazzotti, che si sono particolarmente distinti in studi, ricerche, scoperte, realizzazioni e iniziative varie a difesa dell’ambiente, in ambito nazionale e internazionale.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...