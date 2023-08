The Rock Music Circus 2023

Con i Prog Legends, venerdì 25 agosto, gli Orion - Metallica Official Tribute Band, sabato 26 agosto, e i Wardogs - The Ramones Official Italian Tribute Band, domenica 27 agosto, inizierà alla grande la seconda stagione di The Rock Music Circus. La rassegna con il suo circo e ben 12 concerti rock tornerà a animare Silea (Treviso), Strada della Serenissima, uscita autostrada Treviso Sud (Area Burger King) dal 25 agosto al 17 settembre.

La prima settimana della nuova edizione di The Rock Music Circus inizierà con il progressive rock dei Prog Leggends e proseguirà con l’heavy Metal degli Orion - Metallica Official Tribute Band e il punk americano dei Wardogs - The Ramones Official Italian Tribute Band, domenica 27 agosto. I concerti cominceranno alle 20.45, biglietti dai 15 ai 35 euro su www.therockmusicircus.it e su www.mailticket.it.

Venerdì 25 agosto

Prog Legends in “The Great Progressive Rock Show”

I Prog Legends porteranno in scena “The Great Progressive Show”, un emozionante concerto dedicato ai grandi gruppi progressivi: Genesis, Emerson Lake & Palmer, Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Rush, Pfm e altri. La band è specializzata nella riproposizione dei capolavori che hanno reso immortale il prog. I Prog Legends daranno vita ad uno show che ricreerà la magia di un genere che nella prima metà degli anni Settanta ha dato vita ad una musica colta, densa di riferimenti alla tradizione classica e al jazz. Le band, inoltre, rispetterà i moduli espressivi dei gruppi più importanti del progressive che realizzavano spettacoli basati su elementi teatrali e impianti audio e luci fantascientifici per l’epoca. I Prog Legends sono Andrea Cecchetto (batteria), Marco Baldi (chitarra), Marco Zago (tastiere), Lorenzo Di Prima (basso chitarra) e Fabio Dessi (voce).

Sabato 26 agosto

Orion - Metallica Official Tribute Band

Orion è una delle più interessanti Tribute Band dei Metallica, nata nel 2000. La formazione ha portato la musica dei Metallica sui palchi di tutta l’Italia ma non solo. La band si è esibita infatti anche in Francia, Austria, Svizzera, Grecia, Slovenia e Turchia, condividendo il palco con rock star come Ian Paice e i Nightwish. Gli Orion si sono costruiti una reputazione ricostruendo in modo minuzioso il suono di una delle band più amate della storia del rock e dell’heavy metal: i Metallica. La formazione, inoltre, stupisce per l’energia delle esibizioni dal vivo con cui ripropone il repertorio della band di “Black Album” e “Master of Puppets”. Orion è una band formata da musicisti provenienti da Venezia e Padova: Davide Rossato (voce e chitarra), Alberto Cagnin (chitarra), Diego Bellato (basso) e Nicolò Rold (batteria).

Domenica 27 agosto

Wardogs - The Ramones Official Italian Tribute Band

I Wardogs faranno rivivere i fasti dei Ramones, leggendaria band del primo punk rock americano. Il gruppo, che si formò nel 1974, si impose come formazione di culto del CBGB’s di New York, dove iniziarono la loro carriere anche i Blondie e Patti Smith. Nel 1976 registrarono il loro iconico primo album “Ramones” che comprendeva brani importanti, come “Blitzkrieg Bop”, “Beat on the Brat” e “Judy is a Punk”. Il disco fu subito bene accolto dalla critica ma le vendite non decollarono in patria. Fu nel Regno Unito che l’album raggiunse il numero uno della classifica dei dischi di importazione. I concerti dei Ramones in Inghilterra furono d’ispirazione a Clash, Sex Pistols, The Pretenders, Damned e Buzzcocks. I Ramones entrarono nel mito anche grazie ad altri album come “Rocket To Russia”, “Live”, “End of the Century”, “Subterranean Jungle” e “Too Tough To Die”. Sono stati considerati un riferimento imprescindibile per molte band nate dopo di loro, come Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam e

Red Hot Chili Peppers. I Wardogs sono composti da quattro musicisti di Treviso: Cris (voce), Sandro (chitarra), Paolo (basso) e Matteo (batteria).

Tre appuntamenti di The Rock Music Circus vedranno protagonisti artisti che hanno fatto la storia della musica.

Gli AnimaLucio ovvero Gianni Dall’Aglio (batteria), Massimo Luca (chitarra e voce) e Bob Callero (basso), tre musicisti che hanno lavorato in studio di incisione a fianco di Lucio Battisti, sabato 9 settembre, ricorderanno il leggendario cantautore nell’anno della ricorrenza degli 80 anni dalla sua nascita e dei 25 anni dalla sua morte.

Bobby Solo, uno dei cantanti e compositori che hanno fatto la storia della canzone italiana con brani come “Una lacrima sul viso”, con la sua Band in “Black & Blues”, domenica 10 settembre, proporrà i grandi classici del blues.

Ian Paice, batterista dei Deep Purple, pioniere dell’hard rock, e il funambolico chitarrista di Vasco Rossi Stef Burns, per la prima volta in assoluto insieme in “Deep Purple Night”, chiuderanno alla grande la rassegna, domenica 17 settembre.

Lunga la lista delle Tribute Band che faranno rivivere i miti del rock.

Magical Mystery Quintet + Magical Strings Quartet - The Beatles Tribute, venerdì 1° settembre, faranno rivivere la leggenda delle rivoluzionarie canzoni che i Fab Four nel loro periodo più sperimentale non eseguirono mai dal vivo.

Wit Matrix - Pink Floyd Tribute Show, sabato 2 settembre, eseguiranno i capolavori di una delle band più originali ed affascinanti della storia del rock, grazie ai suoi geniali componenti David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason.

The Watch - Genesis Tribute Band, domenica 3 settembre, reinterpreterà fedelmente due degli album più importanti della periodo d’oro dei Genesis, quello con Peter Gabriel, ovvero “Foxtrot” e “Selling England by the Pound”.

Gli Stones Faces - The Rolling Stones Tribute Band, venerdì 8 settembre, metteranno in scena un omaggio alla band più longeva della storia del rock: The Rolling Stones.

Controverso - Led Zeppelin Tribute Band, venerdì 15 settembre, avranno l’onore di farci riascoltare i successi di una delle band più iconiche dell’hard rock degli anni Settanta: i Led Zeppelin.

The Numbers - The Who Tribute Band, sabato 16 settembre, renderanno omaggio ad un’altra band super longeva del rock: The Who, Pete Townshend e Roger Daltrey, gli unici superstiti, sono ancora in tour.

The Rock Music Circus: un luogo unico

The Rock Music Circus è un luogo unico nel suo genere, in cui l’energia della grande musica rock e la magia del circo si fondono insieme. Si potrà vivere un’esperienza diversa ogni sera ammirando sul palco i clown o altri artisti circensi che anticiperanno i concerti dedicati ai giganti che hanno fatto la storia del rock. Audio di grande qualità, luci suggestive, tendone da circo spettacolare, un palco suggestivo: tutto è pensato per rendere indimenticabile lo show al The Rock Music Circus.

