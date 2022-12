Tradizionale presepe vivente sul Montello

Tradizionale Presepe Vivente nella magnifica cornice montelliana!



Sacra rappresentazione che narra le vicende che hanno portato alla nascita del Bambin Gesù con veri figuranti e veri animali, dall'asino al bue, dalle pecore ai cavalli.

Il tutto si svolge nel sagrato del Santuario nel giorno dell' Epifania, con l'arrivo dei Magia a cavallo!



PROGRAMMA:

17:15: Benedizione dei bambini in Santuario

17.30: Rappresentazione Presepe viventi nei dintorni del Santuario



Successivamente i Magi si fermeranno nel salone riscaldato per rispondere alle domande dei bambini e consegnare loro dei doni.



Alla fine rinfresco, cioccolata calda e vin brulè per tutti, attorno ad un grande fuoco!



Vi aspettiamo numerosi!