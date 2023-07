radizionale Sagra d'Agosto di Altivole 2023

Dal 10 al 23 Agosto

Via Prae - Altivole (TV)

Tradizionale Sagra d'Agosto: musica, tradizione e quattordici serate da passare in compagnia.

PROGRAMMA DELLA TRADIZIONALE SAGRA D'AGOSTO DI ALTIVOLE 2023

Giovedì 10 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Matteo Tarantino

PALCO GIOVANI: Linkin Revolution - Tributo ai Linkin Park

Venerdì 11 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Rossella Ferrari e i Casanova

PALCO GIOVANI: Queen Rocks - Tributo ai Queen

Sabato 12 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Giancarlo e la Santa Monica Band

PALCO GIOVANI: I love Formentera - Dance party con Paolino di Radio 105

Domenica 13 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Franco Bagutti Band

PALCO GIOVANI: La mente di Tetsuya - Cover Band cartoni

Lunedì 14 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Orchestra Sorriso

PALCO GIOVANI: Mascalzoni Latini - Latin Dance Party Band

Martedì 15 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Pietro Galassi

PALCO GIOVANI: Bandido - Tributo ai Litfiba

Mercoledì 16 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Marianna Lanteri

PALCO GIOVANI: The Rockstar Show - Rock Multi-tribute Band

Giovedì 17 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Marco e il Clan

PALCO GIOVANI: Igor S & Lady Brian

Venerdì 18 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Rodigini

PALCO GIOVANI: Jovaband - Tributo a Jovanotti

Sabato 19 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Marco e i Niagara

PALCO GIOVANI: Celebrity Stars - Ladies Tribute Show '70 '80 '90

Domenica 20 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Matteo Bensi

PALCO GIOVANI: Articolo J - Tributo Articolo 31

Lunedì 21 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Omar Codazzi e Luca Roncari

PALCO GIOVANI: Artpop - Tributo a Lady Gaga

Martedì 22 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

PALCO LISCIO: Omar Lambertini

PALCO GIOVANI: Harley Max - Tributo 883

Mercoledì 23 Agosto

Ore 19:00 Apertura dello stand gastronomico

TORMENTONI - la festa più divertente d'Italia

Spettacolo pirotecnico

I CONCERTI E TUTTE LE SERATE SONO AD INGRESSO GRATUITO

Tutte le sere un menù gastronomico ricco e vario in abbinamento a vini, birre e bibite fresche

Oltre alla tradizionale birra alla spina sarà proposta anche la Birra Pedavena del Centenario, una birra speciale, creata per rifarsi alla tradizione delle birre prodotte un tempo a Pedavena.