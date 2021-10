Apericena jazz "All i want", una voce che emoziona

Nella serata del 28 Ottobre lo spettacolo jazz "All I want" sarà a Caffè Caffi, accompagnato e completato da un trio di due affiatati musicisti del panorama veneto, con cui Francesca collabora stabilmente: Gianpaolo Rinaldi al piano e Nicola Bortolanza al contrabbasso.



Quello che propone Francesca Viaro è un affascinante viaggio nella vocalità del jazz: da Cole Porter a Charles Mingus, da Duke Ellington a Wes Montgomery.



Francesca Viaro, cantante da toni intensi e raffinati, si è diplomata nel dipartimento jazzistico al Conservatorio di Klagenfurt in Austria, proseguendo successivamente gli studi con Rachel Gould, Roberta Gambarini, Miles Griffith. E’ stata corista nel tour di Joe Zawinul, intrapreso nel 2007, tra Austria, Slovenia e Croazia.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com.



GREEN PASS: verrà richiesto Green Pass in entrata.

