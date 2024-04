Serata blues al Cantiere Art Gallery: sul palco i JJ&Blues

Prezzo non disponibile

Mercoledì 3 aprile, alle ore 20.30, appuntamento al Cantiere Art Gallery per gli appassionati della musica blues in stile JJ Cale ed Eric Clapton, In occasione del 79esimo compleanno del chitarrista, i JJ&Blues, una band di 7 elementi, ripercorreranno i successi di J.J. Cale dei primi anni ‘70 e di Eric Clapton & Friends nel loro stile originale nel bellissimo salotto del Cantiere di Treviso. È consigliata la prenotazione.